[재테크 특집] 복수 사모펀드 포트폴리오 투자 기회 제공

NH투자증권은 다양한 사모펀드에 분산투자하는 공모형 사모투자재간접펀드인 ‘현대인베스트먼트 셀렉트 혼합자산투자신탁1호(사모투자재간접형)’를 단독 판매한다고 25일 밝혔다.



이 상품은 일반 투자자가 접근하기 어려웠던 사모펀드에 공모펀드 형식을 적용해 간접투자할 수 있도록 설계됐다. 사모펀드는 자격요건과 최소 투자금액 조건이 있는 데다 운용사 및 펀드 정보 접근성이 떨어져 일반 투자자가 직접 투자하기 쉽지 않았다.

NH투자증권이 단독 판매 중인 공모형 사모투자재간접펀드 ‘현대인베스트먼트 셀렉트 혼합자산투자신탁1호(사모투자재간접형)’. NH투자증권 제공

‘현대인베스트먼트 셀렉트 혼합자산펀드1호’는 공모형 재간접펀드 구조를 통해 이러한 진입장벽을 낮추고, 일반 투자자에게 복수의 사모펀드로 구성된 포트폴리오 투자 기회를 제공한다. 주요 투자 대상은 디에스자산운용, 타이거자산운용, 더제이자산운용, 블래쉬자산운용, 현대인베스트먼트의 펀드다.



투자대상 선정 과정에서는 운용사의 경영안정성, 운용규모·업력, 운용조직, 펀드 수익률·변동성, 보수 수준 등 정량적 요소는 물론 운용철학, 투자전략, 담당 운용역의 전문성, 리서치 역량, 유동성 및 포트폴리오 리스크 관리체계 등 정성적 요소까지 종합적으로 평가한다.



펀드 편입 이후에도 정기적인 성과 분석과 사후 모니터링을 실시하며, 시장 환경 변화에 따른 리밸런싱(포트폴리오 재구성)을 진행할 예정이다. 운용 전략 면에서는 시장 상황에 따라 롱(Long)전략과 롱쇼트(Long-Short)전략의 비중을 탄력적으로 조절한다. 기본적으로 롱과 롱숏 전략을 50대 50의 균형적인 구조로 유지하되 금리, 유동성, 경기 사이클, 국내외 증시 흐름, 수급, 정책 및 위험요인 등을 종합 검토해 시장 국면에 맞춰 대응한다.

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