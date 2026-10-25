[재테크 특집] ‘손익차등형 공모펀드’ 잇단 흥행… 2조원 돌파

한국투자증권이 손익차등형 공모펀드 시장에서 흥행을 이어가고 있다. 2023년 첫 상품 출시 이후 총 19개 상품을 선보이며 누적 설정액 2조원을 넘었다. 변동성 장세에서 안정적인 수익을 추구하려는 수요를 끌어들인 것으로 풀이된다.



25일 한투증권에 따르면 최근 단독 판매한 ‘한국투자 한미어닝포커스’ 펀드에는 약 1614억원 자금이 모였다. 이 펀드는 수익자를 선순위와 후순위로 나눠 손익을 차등 배분하는 사모투자재간접형 공모펀드다. 일반 투자자가 선순위로 참여하고 한국투자증권을 비롯한 그룹 계열사가 후순위 투자자로 참여한다.

한국투자증권이 내놓은 ‘손익차등형 펀드 시리즈’가 잇따라 흥행 성과를 이어가고 있다. 한국투자증권 제공

손익차등형 펀드의 핵심은 손실을 부담하는 순서와 수익을 배분하는 비율에 있다. 해당 상품은 하위 펀드 기준 손실률이 -15%에 도달할 때까지 후순위 투자자가 손실을 먼저 흡수한다. 이익이 발생하면 수익률 10%까지는 선순위 고객과 후순위 투자자가 85대15 비율로 나누고, 10% 초과분은 55대45 비율로 배분한다.



자회사인 한국투자신탁운용이 운용하는 이 펀드는 한국과 미국의 주요 기업 가운데 이익의 질이 우수하고 변동성 및 고금리 환경에 대응할 수 있는 업종을 선별해 투자한다. 소프트웨어와 플랫폼, 반도체 소재·부품·장비, 인공지능(AI) 반도체, 조선, 전력, 금융서비스 등 7개 하위 사모펀드에 자산을 약 14%씩 배분해 특정 업종에 대한 쏠림을 줄였다.



만기는 최장 3년이다. 고객 수익률이 15%에 도달하면 조기 상환하며, 설정 후 1년 이내 목표 수익률을 달성하더라도 유동성 확보 등을 위해 1년 시점까지 머니마켓펀드(MMF) 등 유동성 자산으로 운용한 뒤 상환 절차를 진행한다.



한투증권은 2023년부터 그룹 계열사와 협업해 국내 주식 주도 업종과 미래 성장 산업, 글로벌 빅테크, AI 혁신 분야 등을 기초자산으로 하는 손익차등형 공모펀드를 잇달아 출시했다. 그동안 고액 자산가를 대상으로 한 사모상품에서 주로 활용되던 구조를 공모펀드로 확대해 일반 투자자의 접근성을 높였다는 설명이다.



운용 성과도 이어지고 있다. 신규 설정 상품을 포함한 19개 펀드 가운데 16개 상품이 목표 수익률을 달성해 조기 상환을 마쳤거나 상환을 앞두고 있다. 한투증권은 투자자 보호 장치뿐 아니라 시장 상황에 맞춘 자산 선정과 사후 관리가 성과에 기여했다고 설명했다.



설정액도 증가세다. 한투증권의 손익차등형 공모펀드 설정액은 2023년 1920억원에서 2024년 3494억원, 2025년 7159억원으로 늘었다. 올해는 약 9000억원 규모를 기록하며 성장세를 이어가고 있다.



김성환 한투증권 사장은 “시장 변동성이 커질수록 고객의 투자 리스크를 선제적으로 줄이고 안정적이면서도 합리적인 수익 기회를 창출하는 것이 금융회사의 핵심 가치”라며 “리스크 관리 체계와 글로벌 소싱 역량을 결합해 고객 자산을 보호하고 차별화된 금융 솔루션을 확대하겠다”고 말했다.

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