[재테크 특집] 이마트·트레이더스서 10% 할인 ‘알뜰 쇼핑’

삼성카드는 이마트 계열 브랜드를 자주 이용하는 고객을 위한 ‘이마트신세계 PLUS 삼성카드’를 출시했다고 25일 밝혔다.
‘이마트신세계 PLUS 삼성카드’는 이마트, 트레이더스 홀세일 클럽, 노브랜드 등 이마트 계열 브랜드 이용에 특화된 상품이다. 이마트 계열 브랜드에서 카드 사용 시 월 최대 4만원까지 10% 할인과 2~3개월 무이자할부를 제공한다.
의료·교육과 이동통신 영역에서도 할인혜택을 담았다. 병·의원, 약국, 학원, 주요 인터넷강의, 학습지 결제와 이동통신요금 정기결제 시 각 영역에서 월 최대 5000원까지 3% 할인을 받을 수 있다.
해외 이용 고객을 위한 혜택과 신세계 제휴 서비스도 마련했다. 해외 가맹점 이용 시 한도 없이 1% 할인을 제공하며, 신세계백화점 제휴 서비스와 함께 2~3개월 무이자할부를 이용할 수 있다.
‘이마트신세계 PLUS 삼성카드’의 연회비는 국내전용 및 해외겸용(Mastercard) 모두 1만8000원이다. 자세한 내용은 모니모 앱과 삼성카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
삼성카드 관계자는 “이마트 계열 브랜드 이용에 특화된 혜택과 함께 교육비, 통신비 등 생활 전반의 소비 영역에서 실질적인 혜택을 담은 상품을 출시했다”며 “앞으로도 고객의 일상에 도움이 되는 다양한 혜택을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
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