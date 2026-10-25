[재테크 특집] 연금·투자정보 한눈에… ‘SSUM 라운지’ 개편

삼성생명이 퇴직연금 가입자의 체계적인 은퇴자산 관리를 돕기 위해 전용 부가서비스 플랫폼을 개편했다. 노후 자금을 직접 굴리는 투자자들이 늘어나는 추세에 발맞춰 흩어져 있던 연금 및 투자 정보를 한데 모아 사용자 편의성을 대폭 끌어올린 것이 특징이다.



삼성생명은 퇴직연금 가입자 전용 부가서비스 앱 ‘SSUM 라운지’를 전면 개편했다고 25일 밝혔다. 확정급여형(DB)·확정기여형(DC)·개인형 퇴직연금(IRP) 등 삼성생명 퇴직연금 가입자라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

삼성생명이 연금과 투자 정보를 한곳에 모아 가입자의 체계적인 은퇴자산 관리를 돕는 퇴직연금 전용 부가서비스 앱 ‘SSUM 라운지’를 전면 개편했다. 삼성생명 제공

최근 퇴직연금 시장은 근로자가 직접 운용 지시를 내리는 DC와 IRP 위주로 빠르게 재편되고 있다. 이에 시장 흐름과 제도·상품의 변화를 지속적으로 파악하고 은퇴자산을 관리하기 위한 정보 접근성이 더욱 중요해지는 추세다.



삼성생명은 이런 시장 수요를 반영해 제휴 혜택 위주로 운영되던 ‘SSUM 라운지’의 역할을 종합 자산관리 도우미로 격상시켰다. 이메일과 유튜브 등 여러 채널에서 제공되던 유용한 투자 콘텐츠들을 앱 하나만 켜면 모두 확인할 수 있도록 통합했다.



이번 개편의 핵심은 새롭게 구축한 ‘퇴직연금정보’ 메뉴다. 첫 화면인 ‘투데이브리핑’을 통해 환율과 금리, 글로벌 주가지수 등 주요 시장 지표를 한눈에 볼 수 있다. 제도 기초부터 시장 분석까지 고객의 연금 관리 단계에 맞춘 콘텐츠 4종도 마련했다.



각 콘텐츠는 핵심 내용을 먼저 요약해 필요한 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 구성했다.



연금 운용에 익숙하지 않은 고객은 ‘연금 첫걸음’을 통해 기본적인 은퇴자산 관리를 위한 도움을 받을 수 있다. 퇴직연금 제도별 특징과 상품 선택 기준 등을 알기 쉽게 정리했다. 올해 발간한 ‘퇴직연금 시크릿 가이드’의 주요 내용을 함께 담아 세액공제와 연금 수령 방법 등 실무적인 정보도 제공한다.



DC·IRP 가입자에게는 ‘투자 인사이트’ 콘텐츠가 유용하다. 국내외 경제와 증시 흐름, 향후 전망 등을 정기적으로 제시한다. 자산운용사 리서치를 바탕으로 주식·채권시장 전망을 요약하고 반기별 투자 키워드와 자산별 운용전략을 정리한 ‘투자 가이드북’도 선보인다.



‘연금 클래스’에서는 실시간으로 전문가의 강의를 들을 수 있다. 매월 한 차례 정오부터 한 시간 동안 온라인 세미나를 생중계하는 방식이다.



1부 세션에서는 삼성생명 퇴직연금 전문가가 핵심 제도를 설명하고, 2부 세션에서는 삼성자산운용 측이 시장 전망과 구체적인 포트폴리오 전략을 제시한다. 앱 내 링크와 QR코드를 통해 입장할 수 있고 설문에 참여한 고객에게는 추첨을 통해 경품을 제공한다.



삼성생명 관계자는 “퇴직연금은 장기간 꾸준히 관리해야 하는 자산인 만큼 고객이 필요한 정보를 쉽고 편리하게 접할 수 있는 환경을 만드는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 ‘SSUM 라운지’의 콘텐츠와 서비스를 지속 확대해 고객의 체계적인 은퇴자산 관리를 돕겠다”고 말했다.

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