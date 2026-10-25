[재테크 특집] 美 배당주 투자 ‘KODEX 액티브 ETF’ 상장

삼성자산운용은 ‘KODEX 미국배당다우존스액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다고 25일 밝혔다.



오랜 기간 꾸준히 배당을 늘려온 미국의 우량기업 약 100개에 분산 투자하는 미국배당다우존스 지수는 하락장에서도 우수한 성과를 보여주며 국내 투자자들의 큰 사랑을 받고 있다. 다만 정량적 지표만을 기준으로 종목을 선정하고, 정기 변경 주기가 연 1회로 고정돼 있다는 점 등이 한계로 지적됐다.

미국배당다우존스 지수의 초과 성과를 추구하는 삼성자산운용 ‘KODEX 미국배당다우존스액티브’ ETF. 삼성자산운용 제공

‘KODEX 미국배당다우존스액티브’는 기존 미국배당다우존스 지수의 안정적인 배당성장 기반 위에 펀드매니저의 정성적 분석과 수시 리밸런싱(자산 비중 재조정) 전략을 더해 초과 성과를 추구한다. 상장 시점에는 기존 지수 대비 약 70개 핵심 우량 종목으로 포트폴리오를 압축해 액티브하게 운용하는 것을 목표로 한다. 기업의 이익 추정치 변화와 구조적 성장성 등을 검토해 수시 리밸런싱을 시행해 수익률 극대화를 추구한다. 주가가 오르는 ‘승자 종목’은 매도하지 않고 지속해서 보유하거나 펀더멘털(기초체력) 악화가 감지된 ‘배당 함정’ 종목은 정기변경을 기다리지 않고 수시로 조절해 시장 대응력을 높이는 방식 등을 활용할 수 있다. 분배금은 월말에 지급한다.



한동훈 삼성자산운용 매니저는 “미국배당다우존스 지수가 1년에 한 번 갱신되는 잘 만든 지도라면 이 상품은 그 지도 위에 스마트 내비게이션까지 더한 셈”이라며 “배당투자의 안정감과 유연함을 함께 원하는 투자자들에게 든든한 대안이 될 것”이라고 말했다.

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