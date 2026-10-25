[부동산 특집] 도보 통학권·소음 저감 바닥… 실거주 편의 업

DL이앤씨가 충남 홍성군 홍북읍 내포신도시 RH14블록에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’(사진)를 공급한다. 지하 2층∼지상 25층, 9개동, 총 727가구다. 전용면적 84㎡ 605가구는 민간참여 공공분양, 119㎡ 122가구는 일반분양으로 공급된다.

단지는 홍주초·내포중·홍성고와 학원가가 도보권에 있다. 중심상업지구와 충남도청, 홍예공원 등 생활·행정시설과 녹지공간도 가깝다. 도청대로와 충남대로를 통해 고속도로를 이용할 수 있으며, 서해선 내포역(가칭) 신설도 추진 중이다.

단지에는 층간소음 저감 바닥구조인 ‘D-사일런트 플로어’와 저소음 주방 후드를 적용한다. 맞춤형 주거 설계인 ‘C2 하우스’를 적용하고, 일부 가구를 제외하고 4베이 판상형 구조를 도입해 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 확보했다. 피트니스와 실내골프연습장, 스터디라운지, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설을 마련하고, ‘드포엠파크’와 ‘미스티포레’ 등 특화 조경도 적용한다.

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