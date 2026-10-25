與 “장동혁, 한동훈도 못한 최장수 대표”… 野 “김민석부터 돌아보라”

국민의힘 장동혁 대표가 25일 당 출범 이후 최장수 당대표 기록을 세우자 더불어민주당은 “버티기 장인”이라며 비꼬았다. 국민의힘은 “김민석 대표의 궁색한 처지부터 살피라”며 맞받았다.

더불어민주당 박성준 수석대변인. 연합뉴스

박성준 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “장동혁이 국민의힘 출범 이후 최장수 당대표가 됐다”며 “지방선거에서 참패하고도, 사퇴 요구가 빗발쳐도 끝내 자리를 지켜 낸 결과다. 이준석도, 김기현도, 한동훈도 해내지 못한 일”이라고 밝혔다.

국민의힘 박준태 당대표 비서실장이 장 대표를 두고 ‘국회, 현장, 광장을 자유롭게 넘나들며 활동하는 새로운 투쟁 모델’이라고 평가한 데 대해서도 비판을 이어갔다. 박 수석대변인은 “국회는 비워 두고, 광장에서는 북채를 잡고, 술자리에서는 대통령과 언론, 자기 당 의원들에게 욕설을 퍼부었으니 말 그대로 자유롭게 넘나들었다”고 꼬집었다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

박 수석대변인은 “선관위 특검까지 출범시키며 부정선거론을 외치던 장동혁이 녹취에서는 ‘부정은 별로 좋아하지 않아’라고 했다. 본인도 믿지 않는 구호로 지지자들을 광장에 세워 두고 14개월을 버텼으니, 이만한 정치력도 드물다”고 말했다.

이어 “윤석열과 절연하라는 요구는 끝내 거부했고, 녹취에서는 윤석열을 ‘우리 대통령’이라 부르며 ‘우리가 탄핵을 막아냈으면’이라고 아쉬워했다”며 “스스로 ‘극우 베스트’를 자처할 만하다”고 했다.

이에 국민의힘은 김민석 대표의 리더십 문제를 거론하며 반격했다.

최고위 발언하는 김민석 대표. 연합뉴스

조용술 대변인은 “김민석 대표는 당대표 후보 시절부터 자신이 당대표가 되면 민주당과 이재명 대통령의 지지율을 급등시키겠다고 호언장담했다”라며 “하지만 정작 취임 이후 이재명 대통령과 민주당의 지지율은 최저치를 기록하는 등 시작부터 공언이 헛말이었음을 스스로 증명하고 있다”고 지적했다. 그러면서 “이러자고 민주당은 직전 당대표였던 정청래 의원을 그토록 흔들며 물러나라고 했던 것인가”라고 반문했다.

조 대변인은 “민주당이 자중지란으로 흔들리는 사이 부동산과 증시, 민생경제까지 휘청이고 있다”라며 “남을 참견하기에 앞서 자신의 추한 민낯부터 돌아보는 것, 그것이 국민에 대한 최소한의 도리”라고 비판했다. 이어 “민주당은 상대 당 조롱할 시간에 무도한 북한에나 한마디 하라”고 쏘아붙였다.

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