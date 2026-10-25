가을비 속 활짝 핀 국화… 익산 천만송이 국화축제 개막

‘제23회 익산 천만송이 국화축제’에서 형형색색 국화가 가을비 속에서도 관람객을 맞았다.

24일 전북 익산 중앙체육공원 일대에서 ‘글로우 익산(GLOW IKSAN), 보석처럼 새롭게 빛나는 익산’을 주제로 개막한 이번 축제는 다음 달 1일까지 이어진다. 올해는 중앙체육공원을 비롯해 신흥공원, 익산역 일원까지 축제 공간을 넓혀 국화 전시와 체험, 공연을 선보이고 있다.

‘제23회 익산 천만송이 국화축제’가 열리는 전북 익산 중앙체육공원을 찾은 방문객들이 형형색색 국화와 발광다이오드(LED) 조형물을 감상하고 있다. 익산시 제공

축제장에는 가을꽃 6만 본과 국화 조형물 600여 점, 국화분재 작품 200여 점 등이 관람객들에게 선보이고 있다. 중앙체육공원은 다이아몬드와 루비, 사파이어 등 보석의 색채를 담은 테마 정원으로 꾸며졌고, 신흥근린공원은 에메랄드존, 익산역은 토파즈존으로 연출됐다.

전시장 안팎에서는 장인들이 정성껏 가꾼 국화 작품을 감상하려는 시민과 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 가족과 연인들은 꽃 사이를 거닐며 사진을 찍고 가을날의 추억을 남기느라 분주한 모습이다.

올해 처음 선보이는 ‘고구마’ 테마존에서는 익산의 대표 농특산물인 고구마를 활용한 낚시 놀이와 콘홀 게임 등을 즐길 수 있다. 전자음악 공연과 동춘서커스 등 문화 행사도 이어진다. 오는 31일에는 ‘이리오락 페스타’ 토크콘서트와 불꽃놀이가 축제 분위기를 더할 예정이다.

‘제23회 익산 천만송이 국화축제’가 열리는 전북 익산 중앙체육공원에서는 ‘2026 익산 국화분재 경진대회’ 수상작 등 다양한 출품작도 감상할 수 있다. 익산시 제공

국화분재 전시도 눈길을 끈다. 익산시는 지난 22일 중앙체육공원에서 ‘2026 익산 국화분재 경진대회’를 열어 5개 분야에서 14명의 수상자를 선정했다. 익산시국화분재연구회 회원들이 가꾼 작품 190여 점이 출품됐으며, 수형과 균형미, 생육 상태, 예술성, 완성도 등을 종합적으로 평가했다. 대상인 농림축산식품부장관상은 최성길씨가 받았다. 축제 23년 만에 처음으로 농림축산식품부장관상이 수여됐다는 점에서도 의미가 있다.

올해 출품작들은 체감온도가 36도를 웃돈 폭염과 집중호우 등 어려운 재배 여건 속에서도 회원들의 세심한 관리로 완성됐다. 익산시는 극심한 고온에도 스마트 재배 기술을 활용해 국화의 안정적인 개화를 이끌었다고 밝혔다. 현재 개화율은 80%로, 축제 기간 국화의 절정을 감상할 수 있을 것으로 전망된다.

‘제23회 익산 천만송이 국화축제’가 열리는 전북 익산 중앙체육공원에 형형색색 국화로 꾸민 대형 공작새 조형물이 관람객을 맞고 있다. 익산시 제공

축제장에는 5개 주제관과 함께 지역 농가·단체 100여 곳이 참여하는 농특산물 직거래장터와 체험 부스도 들어섰다. 지난해에는 관람객 76만여 명이 방문하고 현장 매출 23억원을 기록했다. 올해도 국화 전시와 지역 농특산물 판매를 연계해 농가와 소상공인의 판로 확대를 꾀한다.

최정호 익산시장은 “천만송이 국화와 반짝이는 보석, 달콤한 고구마가 어우러진 축제를 정성껏 준비했다”며 “꽃향기 가득한 익산에서 소중한 사람들과 가을의 추억을 만들길 바란다”고 말했다.

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