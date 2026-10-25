“야시장 걷고 찜닭 맛본다”… 안동시, 29일부터 전통시장 릴레이 축제

안동 전통시장이 가을철 손님맞이 준비로 활기를 띠고 있다. 안동시는 오는 29일부터 11월 1일까지 용상시장과 안동구시장에서 먹거리와 즐길 거리가 어우러진 전통시장 축제를 잇달아 개최해 소비 촉진과 지역 경제 활성화에 나선다.

25일 시에 따르면 ‘안동 용상시장 달빛야시장 축제’는 29~31일 사흘간 용상시장 노외주차장 일원에서 열린다. 행사는 매일 오후 4시부터 9시까지 진행하고 개막식은 30일 오후 7시에 만날 수 있다.

사진은 기사 이해를 돕기위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. 챗GPT 생성 이미지

축제 기간 시장 상인과 지역 업체가 참여하는 먹거리 야시장을 운영한다. 여기에 문화 공연과 즉석 노래자랑, 가족 체험 존, 달빛 포토 존 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램을 운영한다.

‘안동구시장 찜닭 축제’는 31일부터 11월1일까지 안동구시장 내 찜닭 골목을 비롯한 시장 일원에서 개최한다. 별도의 개막식 없이 이틀간 오전 11시부터 오후 5시까지 공연과 참여 프로그램이 방문객을 기다리고 있다.

안동구시장의 대표 먹거리인 찜닭을 알리고 문화 공연과 즉석 노래자랑 등을 즐길 수 있다. 부대 프로그램도 풍성하다. 룰렛 이벤트와 10초를 잡아라 이벤트, 행운권 추첨 등이 대표적이다. 시장 내 소비와 연계한 참여 프로그램을 운영해 방문객의 발길을 이끌 예정이다.

시는 이번 축제를 통해 전통시장 방문이 실질적인 소비로 이어지고 인근 상권에도 활기가 확산하는 등 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “축제가 시민과 관광객에게 전통시장의 색다른 매력을 선보이고, 지역 상권에 활기를 더하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 시장별 특색과 강점을 살린 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 전통시장의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

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