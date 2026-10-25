롯데면세점, 서울·부산 VIP대상 주류 행사 개최

롯데면세점이 글로벌 럭셔리 주류 기업 모엣 헤네시(Moët Hennessy)와 손잡고 서울과 부산에서 최상위 고객 대상 프라이빗 주류 행사를 열었다.

롯데면세점은 지난 23일 서울 더그랜드롯데 서울 35층 피에르가니에르 바에서 내국인 최상위 회원 20명을 초청해 ‘글렌모렌지 마스터클래스’를 개최했다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 지난 9월 프랑스 칸에서 열린 ‘2026 TFWA 월드’에서 모엣 헤네시와 체결한 전략적 업무협약을 바탕으로 마련됐다.

행사에서는 글렌모렌지 21년, 알터스 25년, 30년, 시그넷 리저브 등 싱글 몰트 위스키 4종을 선보였다. 글렌모렌지 증류소의 위스키 크리에이션 디렉터 빌 럼스덴 박사가 국내 면세점에서 처음으로 마스터클래스를 진행했으며, 피에르가니에르 셰프가 VIP 고객을 위한 푸드 페어링을 제공했다.

29일에는 부산에서 최상위 회원 20명을 대상으로 ‘프레스티지 샴페인 클래스’를 연다. 돔페리뇽, 아르망디브리냑, 뵈브 클리코 등 하이엔드 샴페인 5종을 선보이고 품종과 빈티지에 따른 풍미를 비교하는 시음 프로그램을 진행할 예정이다. 서울·부산 행사 참여 고객에게는 구매 시 사용할 수 있는 LDF PAY도 추가로 제공한다.

롯데면세점은 VIP 고객을 대상으로 한 여행 편의 서비스도 확대하고 있다. ‘굿럭’과 제휴해 최상위 고객 대상 여행 짐 보관·배송 서비스를 제공하고, ‘파리클래스’와 함께 1대1 맞춤형 여행 컨시어지도 운영 중이다.

롯데면세점 관계자는 “프리미엄 주류 브랜드와 협업해 최상위 고객들이 테이스팅과 푸드 페어링을 즐길 수 있는 특별한 자리를 마련했다”며 “앞으로도 고객 취향을 반영한 프라이빗 행사와 차별화된 쇼핑 혜택을 통해 VIP 고객과의 접점을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지