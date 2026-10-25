‘최형우 더비’인데 최형우가 선발 라인업에 없다? 삼성 박진만 감독 “구자욱 지명타자, 단기전 수비 중요성 때문에 최형우 대신 박승규” [대구 PO 1차전 프리뷰]

[대구=남정훈 기자] 정규리그 2위 삼성과 3위 KIA의 플레이오프는 ‘최형우 더비’다. 2011~2014년 삼성의 통합우승 4연패를 이끌며 ‘삼성 왕조’의 4번 타자였던 최형우는 2017시즌을 앞두고 FA 자격을 얻었고, KBO리그에서 100억원 시대를 열어젖히며 KIA로 전격 이적했다. 이적 후 KIA의 한국시리즈 2회 우승(2017, 2024)을 이끈 최형우는 2025시즌을 마치고 다시 FA 자격을 얻었고, ‘친정팀’ 삼성으로의 컴백을 선택했다.

‘최형우 더비’지만, 최형우는 1차전 선발 라인업에서 이름이 빠졌다. 타선의 핵심 구자욱이 부상 회복이 되긴 했지만, 수비는 불가능한 상황이라 지명타자로 나가는 그림이 그려졌기 때문이다. 단기전에서 더욱 중요해지는 수비를 감안해 박진만 감독은 최형우에게 좌익수 수비를 맡기는 그림을 선택하지 않았다.

삼성 박진만 감독은 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO, 5전3승제) 1차전을 앞두고 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수) 순으로 된 라인업을 발표했다.

전날부터 내린 비로 인해 경기 성사 여부가 아직 정해지지 않은 상황. 2년 전 한국시리즈에서 서스펜디드로 인해 1차전을 내줘야 했던 박진만 감독은 순리되로 경기가 치러지길 바라는 모습이었다. 그는 “KIA가 많이 쉬고 왔으니 오늘 하루 더 쉰다고 달라질 것 같지는 않다. 매번 얘기했듯, 그라운드 상태가 좋을 때 선수들이 뛰어야 한다고 생각한다”라고 설명했다.

최형우를 라인업에서 뺀 결정애 대해 “구자욱의 몸 상태에 따라서 라인업 변동이 커질 수밖에 없었다. 구자욱이 많이 호전되어 타격하는 데는 전혀 문제가 없다. 런닝도 어느 정도는 가능하지만, 수비를 맡기기는 어렵다. 최형우가 좌익 수비를 나가냐, 못 나가냐인데, 단기전이다 보니 수비의 중요성을 먼저 생각했다. 구자욱을 먼저 지명타자로 쓰고, 박승규가 외야에서는 컨디션이 좋다는 판단이라 박승규를 좌익수로 넣었다”라고 설명했다. 이어 “구자욱이 수비가 된다면 팀에는 큰 도움이 되겠지만...구자욱이 팀 타순에 있고, 없고가 큰 차이라 생각해서 최형우를 벤치에서 출발시키게 됐다”라고 덧붙였다.

박 감독의 라인업 고민 중 하나는 3루수였다. 이날 선택은 김영웅. 그는 올 시즌 타율 0.167 5홈런으로 최악의 부진을 보였다. 전병우가 118경기에 출전해 타율 0.238 12홈런으로 쏠쏠한 활약을 보여준 덕분에 삼성의 핫코너 약점은 어느 정도 메울 수 있었다. 박 감독은 “3루도 고민이었다. 김영웅이 자체 청백전에서 홈런도 때렸고, 좋은 타격감을 보여주고 있다. 수비는 김영웅이나 전병우나 둘 다 좋다. 김영우의 컨디션이 더 좋다는 게 우선 고려사항이었다. 게다가 김영웅은 지난해 플레이오프에서도 퍼포먼스가 좋았다”라고 설명했다.

삼성에는 마운드에도 악재가 있다. 35세이브를 올리며 올 시즌 구원왕에 오른 김재윤이 우측 전거근 근육과 근막 손상으로 인해 엔트리에서 빠졌다. 박 감독은 “마무리를 딱 고정시키진 않았다. 상황에 따라, 상대 타순에 따라 투수들을 기용할 생각이다. 아무래도 위기 상황에서는 가장 믿음직스러운 불펜 요원인 이승민이 1옵션이다”라고 말했다.

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