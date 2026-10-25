외국인 관광객 ‘불만’ 댓글 일본보다 높아…디지털·교통 불편 개선 시급

외국인 관광객이 한국을 여행하면서 느끼는 불편을 수치로 분석한 결과, 불만 댓글 비율이 일본보다 높은 것으로 나타났다. 특히 한국은 인터넷 계정 가입과 결제, 길 찾기 등 디지털 서비스와 관광 정보·안내 분야에서 불편이 집중돼 외국인 관광객의 이용 환경을 개선해야 한다는 지적이다.

김윤덕 더불어민주당 의원은 지난 23일 문화체육관광부 등을 대상으로 열린 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 야놀자리서치가 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 댓글을 분석한 자료를 공개하고 방한 관광객의 불편 해소를 촉구했다.

자료에 따르면 댓글 가운데 불만을 담은 비율은 한국이 11% 정도로 일본의 7%보다 높았다. 한국 여행에서 불만이 가장 많이 제기된 분야는 디지털 서비스(27.8%)였으며 관광 정보·안내(16.4%), 교통(13.1%), 결제(12.0%)가 뒤를 이었다. 상위 4개 분야가 전체 불만의 69.3%를 차지했다. 일본은 교통(23%), 관람·체험(15.9%), 식사(12%) 순으로 불만 비중이 높았다.

구체적인 불편 사례로는 한국 휴대전화 번호를 요구하는 계정 가입 절차, 해외 발급 신용카드와 애플페이 사용 제한, 열차 승차권 구매 과정의 결제 오류 등이 꼽혔다. 해외에서 한국 앱에 접속하면 접근이 차단되거나 구글 지도를 통한 길 찾기가 어렵다는 지적도 나왔다. 교통카드를 현금으로만 충전할 수 있고, 인천에서 서울로 이동한 뒤 교통카드가 제대로 인식되지 않는다는 불만도 제기됐다.

외국인이라는 이유로 불쾌한 시선이나 비우호적인 태도를 경험했다는 댓글도 반복적으로 확인됐다. 일부 업장에서는 영어로 의사소통하기 어렵다는 이유로 입장을 제한당했다는 사례도 포함됐다. 관광 편의시설이나 디지털 서비스의 문제를 넘어 외국인 관광객이 환영받지 못한다고 느낄 수 있는 응대 태도 역시 개선 과제로 지목됐다.

김윤덕 의원은 “관광객들이 글로벌 플랫폼의 K-드라마를 통해 역동적이고 세련되며 정이 넘치는 한국의 모습을 보며 방문했는데, 환영받지 못하느냐는 극심한 소외감과 수치심이 유발되고 극단적인 반한 감정이 생길 수 있다”고 우려했다. 이어 “이러한 불편과 불만은 국가관광전략회의를 통해 어렵지 않게 개선할 수 있는 문제”라며 “방한 외국인 관광객의 불편 해소 방안을 마련하고 범정부 차원에서 신속히 해결할 것”을 주문했다.

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