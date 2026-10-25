전남광주시·교육청, 반도체 인재 정착 위해 ‘교육특구’ 지정 추진

전남광주통합특별시와 전남광주통합교육청이 반도체 클러스터 조성에 따른 전문 인력의 지역 정착을 지원하기 위해 ‘반도체 교육특구’ 지정을 추진한다.

25일 전남광주시 등에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 생산시설(팹) 4기가 가동되면 반도체 생산 및 현장 인력 2만3000여 명이 필요한 것으로 추산된다.

전남광주통합특별시 청사. 전남광주시 제공

통합시와 투자 기업들은 현장 인력 상당수를 지역 대학과 특성화고에서 양성할 수 있으나, 초기 공정 가동 및 핵심 엔지니어링을 위해 수도권 팹과 본사의 숙련 인력이 이동해 올 것으로 파악하고 있다. 이에 따라 임직원과 가족이 지역에 안정적으로 정착하도록 교육 인프라 확충이 주요 과제로 대두됐다.

실제로 지난 20일 민형배 통합시장이 삼성전자 평택캠퍼스를 방문했을 당시 삼성 관계자는 직원들의 정주 여건 개선을 위한 국제학교 설립 등 양질의 교육 환경 조성을 공식 요청했다.

현재 전남광주 지역에는 내국인이 입학 가능하면서 국내 정규 고교 학력이 인정되는 영어권 국제학교가 없다. 특수목적고는 3곳(광주과학고 등)으로 대전·충남(4곳), 대구·경북(6곳), 부산·경남(8곳)보다 적으며, 자율형사립고 역시 1곳(광양제철고)에 불과하다.

통합시와 교육청은 교육부와 실무 협의체를 구성해 11월 초부터 반도체 교육특구 지정을 위한 실무 협의를 시작한다. 특별법상 특례 규정과 교육특구 지정을 활용해 학교 설립 규제와 절차를 간소화하고, 지역인재전형 확대 및 투자기업 임직원 자녀의 특목고·영재학교 입학 특례 방안을 논의할 계획이다.

전남광주통합특별시교육청. 전남광주시교육청 제공

교육계에서는 교육 다양성과 정주 여건 향상에 대한 기대와 함께 엘리트 중심 교육 및 서열화에 대한 우려가 나온다. 이에 따라 기존 일반 초·중·고교에 대한 교육 투자를 병행해 공교육 전반의 경쟁력을 높여야 한다는 지적도 제시되고 있다.

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