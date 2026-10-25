집값 상승·‘빚투’에 10월 가계대출 2.6조 늘어… 은행 예금 11조 ↑

수도권 집값 상승세가 계속되고 주식시장 하락에 ‘빚투’(빚내서 투자) 수요가 늘면서 주요 은행의 가계대출이 다시 빠르게 불어나고 있다. 상반기 증시로 몰렸던 자금이 다시 예금으로 돌아오면서 시중은행 정기예금도 큰 폭으로 증가했다.

25일 금융권에 따르면 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 전체 가계대출 잔액은 22일 기준 783조4397억원으로, 지난달 말보다 2조6058억원 늘었다. 5대 은행 가계대출 잔액은 9월 1조2852억원 줄어들면서 6개월 만에 감소했으나 한달만에 반등했다.

서울시내 아파트. 연합뉴스

대출 종류별로는 주택담보대출 잔액이 622조3978억원으로 전월 말(621조3983억원)보다 9995억원 늘었다. 9월(1252억원)보다 증가폭이 크게 뛰었다.

주택담보대출 중 전세자금대출은 118조9261억원으로 전월보다 오히려 3719억원 줄었지만, 집단대출은 가계대출 총량 규제에서 제외되며 150조2333억원으로 4812억원 늘었다. 전세 매물이 줄고 전세 수요가 매매로 돌아서면서 전세대출이 감소한 것으로 추정된다. 시중은행 관계자는 “전세 보증금 상승으로 대출받아 아파트를 매수하는 실수요 전환이 늘어난 것으로 분석된다”며 “가을 이사철 수요 및 신규 입주 단지의 집단대출 집행분이 반영되면서 대출 잔액이 증가했다”고 설명했다. 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향 기준으로 서울 아파트 매매·전세가격은 지난해 2월 이후 최근까지 88주째 올라 최장 상승 기록을 매주 갈아치우고 있다.

신용대출(109조3513억원)은 전월 말(108조2303억원)보다 1조1210억원 불어나 3개월 만에 증가세로 전환했다. 최근 주가 하락에 ‘빚투’ 수요가 늘어난 것으로 보인다.

상반기 증시로 대거 몰렸던 자금은 은행권으로 돌아오고 있다. 증시가 하락한 데다 은행들이 시장금리 상승으로 예금 금리를 연달아 올린 영향이다. 22일 기준 5대 은행의 정기예금 잔액은 1017조3593억원으로, 전월 말보다 11조2722억원 증가했다.

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