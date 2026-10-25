전북도, 자동차 대체부품 자체 인증 시행… 전국 지자체 최초

전북도는 도내에서 생산되는 자동차 대체 부품의 성능과 품질을 직접 인증하는 제도를 시행한다고 25일 밝혔다. 지방자치단체가 국토교통부 지정기관이 아닌 자체 인증 체계를 운영하는 것은 전국에서 처음으로, 지역 부품기업의 인증 부담을 줄이고 시장 진출을 지원하는 기반이 될 전망이다.

그동안 전북도는 대체 부품 개발과 마케팅, 물류, 판로 개척 등을 지원했지만, 인증은 국토교통부 지정기관을 통해야 했다. 이번 자체 인증으로 도내 기업들은 부품 개발 단계부터 인증 상담과 시험, 인증 이후 사후관리까지 지역에서 연계 지원을 받을 수 있게 됐다.

전북도청 전경. 전북도청 제공

이를 위해 전북도는 지난해 3월 관련 조례를 개정해 인증기관 지정과 절차에 관한 근거를 마련했다. 이어 올해 1월 한국자동차부품협회(KAPA)를 인증기관으로 지정하고, 이달 인증 세부 기준을 담은 표준 업무규정 검토를 마쳤다. 실제 인증 업무는 한국자동차부품협회 군산지회가 맡는다.

인증 대상은 전북도 관할구역에서 제작된 자동차 대체 부품으로, 외장·등화·기능성·소모성 부품 등 국토교통부 인증 대상과 같다. 인증은 서류심사와 공장심사, 인증시험 순으로 진행되며, 시험 기준도 국토교통부 기준을 준용한다. 인증 제품과 포장에는 인증씰과 전북도 인증로고가 표시되고, 유효기간은 3년이다. 도는 정기적인 사후 점검을 통해 품질을 관리할 계획이다.

자동차 대체 부품은 자동차 제작사의 순정부품과 성능·품질이 같거나 유사하면서 가격은 30%가량 저렴해 차량 수리비 부담을 낮출 수 있다. 지난해 8월 자동차보험 약관 개정으로 사고 차량 수리에 품질인증 부품을 사용할 수 있게 되면서 시장 확대 가능성도 커지고 있다.

양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “자체 인증으로 도내 기업들이 부품 개발부터 인증, 시장 진출까지 체계적인 지원을 받을 수 있는 기반이 마련됐다”며 “엄격한 품질관리로 인증 제품의 신뢰도를 높이고 기업의 판로 확대와 산업 활성화를 지원할 것”이라고 말했다.

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