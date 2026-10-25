삼성, 전기와 SDI도 CEO 승계 후보군 이사회 정례보고

삼성전자가 최고경영자(CEO) 승계 후보군을 이사회에 정기적으로 보고하는 체계를 주요 계열사로 확대한다. 기존 내부에서 관리해 온 경영진 승계 관리 절차를 이사회 정식 보고 안건으로 제도화해 차기 경영자 육성과 경영 연속성을 강화하려는 취지다.

25일 재계에 따르면 삼성전기와 삼성SDI 등 삼성의 주요 전자 계열사들은 이번 주 3분기 실적 발표를 앞두고 열리는 이사회에서 ‘최고경영자 승계 후보군 보고’를 정식 보고 안건으로 다룰 것으로 알려졌다.

앞서 삼성전자와 삼성물산은 2022년부터 연 1회 최고경영자 승계 후보군을 이사회에 정기적으로 보고하는 체계를 운영해 왔다. 실제 삼성전자는 지난해 10월 30일 열린 이사회에서도 최고경영자 승계 후보군 보고를 안건으로 다뤘다.

삼성생명, 삼성카드 등 금융 계열사들도 최고경영자 후보군 관리 현황과 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 결과 등을 이사회에 보고하고 있다.

이처럼 삼성 주요 계열사로 최고경영자 승계 후보군의 정례 보고가 확대되면서 경영진 승계 관리 체계와 이사회 역할이 한층 강화될 것으로 전망된다.

이번 조치는 일부 계열사에서만 운영하던 CEO 승계 후보군 정례보고 체계를 주요 계열사로 확대한다는 데 의미가 있다. 업계는 CEO 교체에 따른 경영 공백을 최소화하고 사업 운영의 연속성을 확보하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다. 이사회가 CEO 승계 준비 현황을 정기적으로 점검한다는 점에서 지배구조 개선 측면의 의미도 있다는 평가다.

한편 올 하반기 삼성전자 주요 계열사가 연말 정기 사장단 인사에는 인공지능(AI) 시장 확대에 대응해 반도체를 비롯한 주요 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 성장동력을 확보하기 위한 인적 쇄신 여부가 주요 관전 요소로 꼽힌다.

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