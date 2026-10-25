“이뻐지기 위해서는 맞아야” vs “부작용이 겁난다”… 이 주사 맞아야 해? [수민이가 궁금해요]

국내 성인 열 명 중 한 명꼴로 위고비, 마운자로 등 비만치료제를 처방받거나 이용한 경험이 있는 것으로 조사됐다. 젊은 세대일수록 경험 비율이 높았다. 전체 응답자의 3분의 1은 앞으로 비만치료제를 이용할 의향이 있다고 답했다. 하지만 비만치료제 처방 이후 급성췌장염과 담석증 등으로 병원을 찾은 환자가 상당수 확인돼 각별한 주의가 필요하다.

국내 성인 10명 중 1명은 비만치료제를 처방받거나 이용한 경험이 있는 것으로 조사됐다. 사진=뉴시스

KB금융지주 경영연구소가 25일 발표한 ‘2026 한국 웰니스 보고서’에 따르면, 응답자의 10.3%가 최근 1년 이내 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제를 처방 받거나 이용한 적이 있다고 밝혔다.

이번 보고서는 지난 7월 21일∼8월 5일 주요 도시에 거주하는 25∼69세 남녀 2000명을 온라인·모바일로 설문한 결과 등을 토대로 작성됐다. 조사 대상은 은퇴자를 포함해 독립적 경제활동을 하는 성인이다.

세대별 비만치료제 처방·이용 경험률을 보면, 1995년 이후 출생한 Z세대가 16.5%로 가장 높았다. 밀레니얼 세대(14.2%), X세대(7.7%), 베이비부머(2.9%) 등이 뒤를 이었다.

남성(11.6%)이 여성(9.0%)보다 처방·이용 경험률이 높았다. 반면, 비만치료제를 들어봤다는 응답은 여성(83.1%)이 남성(73.0%)보다 많았다. 여건이 허락하면 앞으로 비만치료제를 이용할 의향이 있다는 응답은 33.9%였다.

Z세대에서는 39.7%로 가장 높았다. 이미 처방·이용 경험이 있는 응답자의 향후 이용 의향은 65.5%에 달했다.

비만치료제 처방·이용 경험률을 보면 1995년 이후 출생한 Z세대가 16.5%로 가장 높았다. 게티이미지뱅크 제공

이용 의향에 ‘보통’ 이상으로 답한 응답자에게 사용을 고려하는 이유를 묻자 ‘건강 개선’(40.4%), ‘외모·체형 관리’(31.9%), ‘식욕 조절’(20.8%) 등을 꼽았다.

같은 문항에서 Z세대는 ‘외모·체형 관리’(48.2%)를, 베이비부머는 ‘건강 개선’(55.3%)을 가장 많이 선택해 차이를 보였다. 다만, 전체 응답자의 57.3%는 비만치료제의 부작용을 걱정하기도 했다.

실제 위고비와 마운자로 사용이 확산하는 가운데 처방 이후 급성췌장염과 담석증 등으로 병원을 찾은 환자가 상당수 확인됐다.

국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면 위고비 처방 이후 급성췌장염으로 진료받은 환자는 695명, 마운자로는 569명으로 집계됐다.

담석증 진료 환자는 위고비 3399명, 마운자로 2574명으로 나타났다. 담낭염은 각각 806명과 587명, 급성신부전은 304명과 207명이었다.

이번 통계는 의약품안전사용서비스(DUR)를 통해 처방·조제 내역이 점검된 환자 가운데 해당 약물을 처방받은 이후 관련 질환으로 진료받은 사례를 집계한 것이다.

사진=게티이미지뱅크 제공

전문가들은 “비마니료제 처방 전 담석 유무와 과거 병력 등을 면밀히 살피고, 투약 이후에도 이상 증상이 나타나는지 지속적으로 관찰해야 한다”고 당부했다.

한편 국산 1호 비만 신약 출시가 임박하면서 체중 감량 치료제 시장이 들썩이고 있다. 한국형 비만에 특화한 비만약의 등장은 반길 일이지만, 이미 일상 속으로 파고든 비만약 오남용 열풍을 고려할 때 의료계의 우려도 동시에 커지는 모양새다.

제약바이오업계에 따르면 한미약품의 ‘에페’(성분명 에페글레나타이드)의 처방이 일부 의료기관에서 오는 29일 시작될 예정이다. 앞서 에페는 지난 7일 식품의약품안전처 허가를 받아 한미약품은 출시 막바지 준비 중이다.

에페가 시장에 진입하면 국내 비만치료제 시장에서 위고비·마운자로와 ‘3파전’이 예상된다.

에페는 초기 용량에서 위고비 대비 37%, 마운자로 대비 53% 낮은 것으로 알려졌다. 유지 용량에서도 위고비보다 17%, 마운자로보다 19% 저렴한 것으로 전해졌다.

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