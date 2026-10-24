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제주시 용담동 일대 4000여 가구 8시간 만에 단수 복구…“탁한 물은 빼고 쓰세요”

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제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

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용담수원지 펌프 고장 탓

제주 제주시 용담동 일대에서 수돗물 공급이 한때 중단되면서 주민들이 큰 불편을 겪었다.

 

24일 제주도 상하수도본부에 따르면 전날 오후 3시쯤부터 제주시 용담1·2동 일대 4000여 가구에서 단수가 발생했다.

 

단수 구역 위치도. 제주도 상하수도본부 제공
단수 구역 위치도. 제주도 상하수도본부 제공

이번 단수는 용담수원지 내 가압 펌프가 고장 나면서 정수장으로 물이 원활하게 공급되지 못해 빚어진 것으로 파악됐다. 제주도 상하수도본부는 긴급 복구 작업에 나서 전날 오후 11시부터 급수를 재개했다고 밝혔다.

 

도 관계자는 “용담취수원 시설이 복구되면서 23일 밤 11시부터 정상 급수가 이뤄지고 있다”면서도 “다만 일부 지역에서는 수압이 완전히 회복되는 데 시간이 걸리거나 일시적으로 흐린 물이 나올 수 있으므로, 깨끗한 물이 확인된 후 사용해 주시길 바란다”고 당부했다.

 

갑작스러운 단수 사태에 지역 맘카페 등 온라인 커뮤니티에는 “몇 시간째 물이 아예 안 나온다”, “아이를 씻기지도 못하고 발을 동동 구르고 있다” 등 주민들의 불편 호소가 이어지기도 했다.


제주=임성준 기자 jun2580@segye.com 기자페이지 바로가기

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