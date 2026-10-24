‘사망설’ 휩싸였던 김정은, 사흘 만에 군 행사 등장

최근 해외 소셜미디어를 중심으로 사망설이 확산했던 김정은 북한 국무위원장이 대규모 군 행사에 참석해 군 기강 확립과 전투력 강화를 주문했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 22~23일 평양에서 열린 조선인민군 제3차 중대장대회를 주재하고 연설하고 있다. 조선중앙통신은 24일 김 위원장의 행사 참석 사실을 보도했다. 연합뉴스

조선중앙통신은 김 위원장이 지난 22~23일 평양에서 열린 조선인민군 제3차 중대장대회를 주재하고 '새 시대 강군건설과 중대장들의 임무'를 주제로 연설했다고 24일 보도했다.

김 위원장은 연설에서 중대의 전투력과 면모를 최정예 혁명무력의 위상에 걸맞게 강화해야 한다고 강조했다.

그는 "전군의 중대들이 하나같이 사상정신적으로 순결하게 정화되고 군사기술적으로 강력히 정예화"돼야 한다며 군사적 역량 강화를 주문했다.

이어 "제3차 중대장대회의 기본 정신은 최강의 중대 육성으로 최강의 군대를 건설하고 우리 식의 군사혁명을 다그치자는 것"이라고 밝혔다.

특히 중대장들에게 "중대의 사상적 정예화를 만반으로 다지고 강철 같은 군기 속에 중대 관리와 군인 생활을 부단히 개선"할 것을 당부했다.

이번 행사는 김 위원장의 사망설이 확산한 가운데 열렸다는 점에서도 주목된다.

북한은 지난 20일 김 위원장이 경공업 부문 전시회장을 방문한 모습을 공개한 데 이어 이날 대규모 군 행사를 주재하는 모습까지 보도했다.

국가정보원도 지난 23일 국회 정보위원회에 김 위원장의 사망설이 허위라고 보고했다.

대회에는 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장과 김성기 국방상, 유광우 군 총정치국 제1부국장, 리영길 군 총참모장 등 군 수뇌부가 참석했다. 각급 부대 중대장과 군정기관 지휘관들도 자리를 함께했다.

북한군에서 중대는 기본 전투단위이자 군인들의 생활 거점이다. 김 위원장이 직접 중대장대회를 주재한 것은 군 내부 기강을 다지는 동시에 일선 부대의 전투력을 끌어올리려는 의도로 풀이된다.

조선중앙통신은 이번 대회가 각 중대를 독자적인 전투임무 수행 능력을 갖춘 '다병종화된 만능중대'로 육성하기 위한 계기가 됐다고 평가했다.

김 위원장의 연설에 이어 김성기 국방상의 보고와 중대장들의 실전 경험을 담은 영상물 시청, 모범 중대장에 대한 당 및 국가표창 수여식 등이 진행됐다.

북한 매체가 보도한 중대장대회는 1991년 11월과 1999년 2월에 이어 이번이 세 번째다. 별도 행사인 '중대장·중대정치지도원 대회'는 2019년 3월 제5차 대회까지 열린 바 있다.

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