[속보] 트럼프, 이란 추가 공격 가능성 시사…쿠바에도 군사 압박 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 상대로 추가 군사작전에 나설 수 있다고 경고하며 협상 재개를 압박했다. 쿠바에 대해서도 미국 군함을 해안 가까이 배치할 수 있다며 군사적 압박 가능성을 시사했다.

연합뉴스

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 미국 플로리다주 포트마이어에서 열린 유세에서 "우리는 또 한 번 작은 '장대한 분노' 작전을 벌일 수도 있다. 아니면 그들(이란)이 합의할 것"이라고 말했다.

'장대한 분노'는 미국이 지난 2월부터 이란을 상대로 진행한 군사작전의 명칭이다.

트럼프 대통령은 "그들이 똑똑하다면 이제 본격적으로 협상하자고 말할 것"이라며 이란에 협상 재개를 촉구했다.

이어 "이란은 끝났다"는 말을 두 차례 반복하며 "우리는 군사적으로, 재정적으로, 그 밖의 모든 측면에서 그들을 물리쳤다"고 주장했다. 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않겠다는 입장도 재확인했다.

앞서 트럼프 대통령은 다음 달 미국 중간선거 전까지 이란을 공격하지 않겠다고 밝힌 바 있다. 다만 미국 언론에서는 중간선거 이후 이란에 대한 추가 군사작전이 검토되고 있다는 보도가 나오고 있다.

전쟁 종식 가능성도 언급했다.

트럼프 대통령은 자신이 세계 각지에서 8개의 전쟁 또는 분쟁을 해결했다는 기존 주장을 되풀이하며 "우리는 전쟁을 끝내는 데 가까워지고 있다"고 말했다.

러시아와 우크라이나 전쟁을 거론한 뒤에는 "또 하나는 이란"이라고 덧붙였다.

쿠바를 향해서도 경고 수위를 높였다.

트럼프 대통령은 "이란에서 돌아오는 길에 쿠바도 처리하겠다"며 미국 군함을 쿠바 해안 가까이 배치하는 상황을 언급했다.

그는 "그 아름다운 함정들이 쿠바를 지나갈 것"이라며 "그중 한 척을 해안에서 약 50야드(약 46m) 떨어진 곳에 정박시키겠다"고 말했다.

이어 "그러면 그들(쿠바)이 두 손 들고 항복할 것"이라며 "그다음 마코 루비오 국무장관을 보내 일을 마무리하겠다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 그동안 이란 문제를 해결한 뒤 쿠바에 대응하겠다는 입장을 여러 차례 밝혀왔다.

미국의 장기 제재로 쿠바 정권이 스스로 붕괴할 수 있다며 직접적인 군사작전까지는 필요하지 않을 수 있다는 인식도 드러낸 바 있다.

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