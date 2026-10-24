박보검, 미용사 자격증 재도전 끝에 합격

배우 박보검이 한 차례의 실패에도 도전을 멈추지 않은 끝에 미용사 국가기술자격증을 손에 넣었다. 앞서 이용사 자격증을 취득했던 데 이어 이번에는 미용사 자격까지 추가하며 미용 분야에 대한 꾸준한 관심과 노력을 보여줬다.

23일 tvN 예능 프로그램 ‘보검 매직컬2’은 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 티저 영상에 박보검을 ‘미용사’라고 지칭했다. 이를 통해 그가 미용사 자격증에 합격했음을 알렸다. 이용사 자격증을 보유하고 있던 박보검은 미용사 자격증 합격으로 남성 이발 기술에 이어 보다 폭넓은 미용 기술을 익히게 됐다.

배우 박보검이 한 차례의 실패에도 도전을 멈추지 않은 끝에 미용사 국가기술자격증을 손에 넣었다. 앞서 이용사 자격증을 취득했던 데 이어 이번에는 미용사 자격까지 추가하며 미용 분야에 대한 꾸준한 관심과 노력을 보여줬다. tvN Joy

박보검의 미용사 자격증 도전은 이번이 처음이 아니다. 그는 ‘보검 매직컬’ 첫 번째 시즌에서 해당 자격증 시험에 도전했다. 당시 촬영과 각종 일정으로 바쁜 가운데서도 시간을 쪼개 실기 준비를 이어갔지만 아쉽게 좋은 결과를 얻지 못했다.

하지만 한 번의 불합격으로 도전을 접지는 않았다. 박보검은 다시 시험 준비에 들어가 두 번째 도전에서 최종 합격이라는 성과를 거뒀다.

합격 소식과 함께 공개된 티저 영상에서는 바다가 보이는 작은 마을에 마련된 헤어숍으로 출근하는 박보검의 모습이 등장한다. 박보검은 이곳을 ‘마법이 이루어지는 곳’이라고 표현하며 새로운 공간에서 펼쳐질 이야기를 예고했다. 이번 시즌에서는 이용사에 이어 미용사 자격증까지 갖춘 박보검이 직접 보여줄 헤어 기술에도 관심이 모인다.

‘보검 매직컬2’는 바닷가에 자리한 작은 마을에서 특별한 헤어숍을 운영하며 주민들의 외모뿐 아니라 마음까지 보살피는 과정을 담은 예능 프로그램이다. 박보검과 배우 이상이는 시즌1에 이어 이번 시즌에 다시 출연해 박보검과 호흡을 맞춘다. 여기에 배우 고경표가 새롭게 합류하면서 출연진 구성에도 변화가 생겼다.

자격증 취득이라는 새로운 성과까지 더한 박보검이 이번 시즌에서는 어떤 미용 기술과 색다른 매력을 보여줄지 관심이 집중되고 있다.

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