'YS 최측근' 최형우 전 내무부 장관 별세

김영삼(YS·1927∼2015) 전 대통령의 측근 정치인으로 1997년 대선 주자로도 거론됐던 최형우(崔炯佑) 전 내무부 장관이 24일 오전 3시30분 중앙보훈병원에서 세상을 떠났다고 안경률 전 의원이 전했다. 향년 91세.

최형우 전 내무부 장관. 연합뉴스

1935년 울산에서 태어난 고인은 부산공고, 동국대 정치외교학과를 졸업했다. 1960년 4·19혁명 동국대 학생 대표였다. 1968년 '4·19 6·3범청년회' 사무총장을 거쳐 1971년 제8대 국회의원 선거 울산·울주 지역구에서 신민당 소속으로 처음 당선된 뒤 9, 10, 13, 14, 15대 국회의원을 잇달아 지낸 6선 정치인이다. YS와 가까운 상도동계 핵심 인사로 김동영(1936∼1991) 전 정무1장관과 함께 '좌동영 우형우'로 불렸다.



1980년 신군부에 의하여 의원직을 상실하고 군 보안사령부에 여러 차례 끌려가 고문을 당했다. 1981년 YS가 설립한 민주산악회에 가입해 활동했고, 1985년 민주화추진협의회 간사장을 맡아 민주화 운동에 투신했다.



신민당 부총재와 민주당 수석부총재 및 원내총무 등을 역임했다. 1990년 3당 합당 후 민주자유당에 합류한 뒤 정무제1장관을 지냈고, YS가 대통령에 당선된 뒤 민주자유당 사무총장과 내무부 장관 등을 지냈다. 1997년 대선주자로 거론됐으나 뇌졸중으로 쓰러진 뒤 오랫동안 투병했다.



유족은 부인 원영일씨와 2남2녀(최석균·최제완·최은지·최은실) 등이 있다. 장례는 대한민국헌정회장과 4·19혁명공로자회장, 민주화추진협의회장으로 치러질 예정이다. 빈소는 서울 삼성서울병원 장례식장 20호실, 발인 27일 오전 8시. 장지 국립419 민주묘지. ☎ 02-3410-3151

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지