편의점 재고 찾기 30만건 폭주…11년 만에 돌아온 ‘캪틴큐’에 무슨 일이?

마시면 다음 날이 아니라 다다음 날 깬다는 농담으로 기억되던 캪틴큐가 돌아왔다. 2015년 단종된 지 11년 만이다. 익숙한 녹색 병은 그대로지만 내용물은 달라졌다. 롯데칠성음료는 카리브해 럼 원액과 두 차례 숙성 공정을 앞세워 캪틴큐를 다시 시장에 내놨다.

영화 속 인물들이 대화를 나누는 장면. 1980년대 서민들에게 저렴한 양주로 인기를 끌었던 캪틴큐가 단종 11년 만에 재출시되면서 당시의 추억도 다시 주목받고 있다. 유튜브 채널 ‘롯데칠성음료’

24일 유통업계에 따르면 롯데칠성음료는 이달 캪틴큐를 재출시했다. 1980년 처음 선보인 캪틴큐는 고급 수입 양주보다 저렴한 가격으로 인기를 끌었다. 출시 당시 가격은 700mL 한 병에 약 3000원이었다. 대학생 MT와 야유회 등에서 즐기는 대중적인 양주로 자리 잡았다.

단종 이후에도 이름은 잊히지 않았다. 온라인에서는 과거 음주 경험담과 숙취를 과장한 농담이 꾸준히 회자됐다. 다다음 날 깬다는 말도 그중 하나다.

과거 캪틴큐는 주정에 럼 원액과 향을 섞어 가격을 낮춘 제품이었다. 1991년에는 럼 원액을 뺀 제품으로 바뀌었다. 이번에 재출시된 제품은 카리브해 럼 원액을 99% 사용한 것이 특징이다.

롯데칠성음료에 따르면 버번위스키 숙성에 사용한 오크통인 버번 캐스크에서 1차 숙성한 뒤, 페드로 히메네스(PX) 셰리 캐스크에서 추가 숙성했다. 회사 측은 이 과정을 통해 짙은 풍미와 달콤하고 부드러운 맛을 구현했다고 설명했다.

병과 뚜껑, 라벨은 초기 디자인을 살렸다. 용량은 360mL, 알코올 도수는 35도다. 세븐일레븐은 지난 21일부터 낱병을 9900원에 판매하고 있다.

광고에도 과거의 기억을 담았다. 코미디언 이선민을 모델로 내세워 1980년대 캪틴큐 광고를 재현했다. 당시 광고를 떠올리게 하는 배경음악과 연출로 복고 분위기를 살렸다.

온라인에서도 관심이 이어졌다. 지난 18일 기준 유튜브에 공개된 티저·프리런칭·런칭 영상의 누적 조회수는 700만회를 기록했다. 과거 제품을 기억하는 소비자에게는 추억을, 이름만 들어본 젊은 소비자에게는 호기심을 자극하는 전략이다.

재출시 기념 한정판인 캪틴큐 보물상자에는 수집 요소를 더했다. 캪틴큐 2병과 스테인리스 전용 잔, 기념주화로 구성한 패키지로 총 1만2000세트를 기획했다.

이 가운데 캪틴큐의 첫 출시 연도인 1980년을 상징하는 1980세트에는 1.5돈 상당의 순은 기념주화를 무작위로 넣었다. 나머지 세트에는 모형 주화가 들어간다. 모든 패키지에 순은 주화가 포함되는 것은 아니다.

초기 판매 반응은 뜨거웠다.

세븐일레븐에 따르면 지난 14일 선보인 보물상자 패키지는 하루 만에 준비 물량이 모두 팔렸다. 이달 9~16일 세븐앱 내 캪틴큐 검색량은 30만건을 넘어 전체 재고 찾기 검색량의 15%를 차지했다.

추억의 브랜드에 복고 광고와 한정판 구성을 결합한 전략은 일단 소비자의 관심을 끄는 데 성공했다. 다만 초기 물량 소진만으로 장기 흥행을 판단하기는 이르다. 과거의 이름값으로 첫 구매를 이끌었다면, 앞으로는 달라진 맛과 품질이 재구매로 이어질지가 관건이다.

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