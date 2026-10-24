백진희, 결혼 앞두고 전한 늦은 밤 근황

배우 백진희가 결혼을 앞둔 가운데 개인 채널을 통해 최근 불면증을 겪는 일상을 공개했다. 결혼을 준비하는 시기에 전해진 근황인 만큼 팬들의 관심도 이어지고 있다.

배우 백진희가 결혼을 앞둔 가운데 개인 채널을 통해 최근 불면증을 겪는 일상을 공개했다. 결혼을 준비하는 시기에 전해진 근황인 만큼 팬들의 관심도 이어지고 있다. 지니이즈백

백진희는 23일 자신의 유튜브 채널 ‘지니이즈백’에 영상을 게재했다. 영상에서 백진희는 늦은 시간까지 잠을 이루지 못하고 있는 자신의 상태를 이야기하며 일상을 담담하게 전했다.

당시 백진희는 새벽 2시가 가까워진 시간임에도 잠들지 못하고 있다며 이른바 ‘불면증’으로 힘들어하고 있다고. 영상 속 모습에서는 이전보다 다소 야윈 듯한 인상도 눈에 띄었다.

잠 못 든 이날 백진희는 제작진이 일본에서 구입해 온 생활용품을 하나씩 살펴보며 제품의 특징을 소개했다.

평범한 생활용품을 살펴보는 모습부터 늦은 밤 잠을 이루지 못한다는 이야기까지, 이번 영상에서는 화려한 연예계 활동보다는 백진희의 일상적인 모습이 담겼다. 팬들에게는 작품 활동 외의 자연스러운 근황을 엿볼 수 있는 영상이기도 했다.

그의 영상을 접한 네티즌들은 댓글을 통해 “불면증엔 쇼핑이지”, “불면증에 하울이라니, 새벽 텐션 좋다”, “새벽에 영상보니 배가 고프다”는 등의 반응을 남겼다.

한편 백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정으로 전해진다. 예비 신랑은 비연예인으로 알려졌으며, 캐나다에 거주하는 직장인이다.

두 사람은 결혼식을 치른 이후에도 한곳에만 머무르기보다는 한국과 캐나다를 오가며 신혼생활을 이어갈 계획인 것으로 알려졌다. 연예계 활동을 이어온 백진희가 결혼을 앞두고 자신의 채널을 통해 소소한 일상을 전하면서 향후 행보에도 관심이 모이고 있다.

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