아무리 마음에 들어도…술 자주 마시면 여성 71% 호감 뚝

마음에 드는 상대라도 술을 자주 마시면 호감이 떨어진다는 여성이 10명 중 7명에 달했다. 데이팅 앱 이용자들을 대상으로 한 조사 결과다. 술을 마시는지뿐 아니라 얼마나 자주 마시고, 취한 뒤 어떻게 행동하는지도 연애 상대를 고르는 기준으로 꼽혔다.

술자리에서 데이트하는 남녀 모습을 재현. ChatGPT 생성 이미지

술을 마시지 않거나 의식적으로 음주량을 줄이는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화에 대한 관심이 커지는 가운데, 이번 조사에서도 술을 적게 마시는 상대를 선호하는 경향이 나타났다.

소셜 데이팅 앱 위피(WIPPY)는 이용자 1320명을 대상으로 ‘주류 소비와 만남 문화’를 조사한 결과, 여성 응답자의 71.3%가 마음에 드는 상대라도 술을 자주 마시면 호감도가 낮아진다고 답했다고 24일 밝혔다. 남성은 62.4%로 여성보다 8.9%포인트 낮았다.

연애 상대를 선택할 때 음주 습관이 중요하다는 응답은 전체의 91.1%였다. 특히 ‘매우 중요하다’고 답한 비율은 여성 59.7%, 남성 37%로 차이가 컸다.

선호하는 음주 습관에서도 차이가 나타났다. 여성의 65.9%는 특별한 날이나 약속이 있을 때만 가볍게 술을 마시는 상대를 가장 선호했다. 남성은 49.8%였다.

상대의 잦은 음주로 호감이 떨어지는 이유로는 ‘술자리나 모임이 너무 잦을 것 같아서’가 69.3%로 가장 많았다. ‘음주 후 행동이나 주사가 걱정돼서’가 54.9%, ‘연락이 잘되지 않을 것 같아서’가 45.8%로 뒤를 이었다. 술을 얼마나 잘 마시는지보다 술자리 빈도와 취한 뒤 행동이 연애에 미칠 영향을 더 걱정하는 것으로 풀이된다.

첫 만남에서 음주를 자제하려는 경향도 나타났다. 소개팅이나 첫 데이트에서 술을 전혀 마시지 않거나 1~2잔만 마시는 것을 선호한다는 비율은 여성 53.5%, 남성 36.9%였다.

술 없이 만나는 것을 선호한 응답자 중 62.8%는 취하지 않은 상태에서 상대를 제대로 알아보고 싶다는 이유를 들었다.

응답자의 절반가량은 실제 음주 습관도 바꾼 것으로 나타났다. 전체의 50.3%는 과거보다 음주량이나 술 마시는 횟수가 줄었다고 답했다.

술을 줄인 이유로는 ‘다음 날 일상이나 업무에 영향을 주기 때문’이 51.2%로 가장 많았다. 운동·다이어트 등 자기관리가 40.1%, 건강이 37.3%로 뒤를 이었다.

술을 곁들이는 데이트까지 꺼리는 것은 아니었다. 여성 응답자의 47.3%는 첫 만남에서 선호하는 데이트 장소로 ‘술집·바에서 술 한잔’을 꼽았다.

마음에 드는 상대와 시간을 더 보낼 2차 장소로 술집·바를 선택한 비율도 57.3%로 가장 높았다. 잦은 음주에는 부담을 느끼면서도 가볍게 술을 마시며 대화하는 만남은 선호한다는 의미로 해석된다.

국가 통계에서도 20대의 장기적인 음주 감소 흐름이 확인된다. 질병관리청이 지난 7월 발표한 ‘2025 지역사회건강조사’ 심층분석에 따르면 20대 남성의 월간음주율은 2016년 76.9%에서 2025년 66.1%로 낮아졌다.

같은 기간 20대 여성도 64.6%에서 58.6%로 떨어졌다. 월간음주율은 최근 1년 동안 한 달에 한 번 이상 술을 마신 사람의 비율이다.

전국 음주 지표가 계속 하락한 것은 아니다. 월간음주율과 월간폭음률, 고위험음주율은 2021년 최저점을 기록한 뒤 다시 증가했으며, 코로나19 이전보다는 낮은 수준이다. 최근 10년간 여성의 고위험음주율은 20대에서 감소했지만 30대 이상 모든 연령대에서는 증가했다.

이번 위피 조사는 해당 앱 이용자들의 음주 습관과 연애에 대한 생각을 보여준다. 특정 앱 이용자를 대상으로 한 만큼 전체 여성이나 청년층의 인식을 대표한다고 보기는 어렵다.

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