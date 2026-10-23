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[인사] 신세계그룹

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◆이마트

<상무승진> △농산담당 곽대환 △브랜드담당 김정민 △MSV담당 유근종 △노브랜드사업부장 노병간

<상무보승진> △축수산담당 문주석 △일상용품담당 이석규 △해외소싱담당 박종환 △플랫폼담당 류예나 △판매3담당 최재순 △TR점포운영담당 서민교 △ED B2B사업담당 배광수 △컴플라이언스담당 한정철

 

◆이마트24

<전무승진> △대표이사 최진일

<상무보승진> △영업1담당 이정재 △지원담당 안종욱

 

◆지마켓

<상무보승진> △Head of Technology 손경구

 

◆SSG.com

<상무보승진> △그로서리담당 김현성

 

◆신세계아이앤씨

<전무승진> △대표이사 양윤지

<상무보승진> △클라우드Biz담당 정필승

 

◆더블유컨셉코리아

 <상무승진> △지원담당 김성웅

 

◆SCK Company

<상무보승진> △컴플라이언스담당 강상명

 

◆신세계푸드

<전무승진> △대표이사 임형섭

<상무보승진> △인사담당 김종영

 

◆신세계L&B

<상무보승진> △영업담당 최준호

 

◆신세계프라퍼티

<상무승진> △PM담당 한남희 △마케팅담당 이창승

<상무보승진> △자산운영담당 차효섭

 

◆조선호텔앤리조트

<상무보승진> △브랜드사업담당 문성희 △지원담당 한병직

<전문임원승진> △이타닉가든 Head Chef 겸 라망시크레 Head Chef 손종원

 

◆신세계건설

<상무승진> △공사본부장 겸 공사1담당 송희동

<상무보승진> △지원담당 전영준

 

◆PKRH/PAV

 <상무보승진> △PK Retail Holdings Inc. 법인장 겸 Pacific Alliance Ventures Holdings Inc. 법인장 정혁진

 

◆AG글로벌홀딩스

<상무보승진> △CFO 안인환

 

◆신세계

<부사장승진> △센텀시티점장 김낙현

<전무승진> △영업전략담당 겸 온라인추진단 이성환 △개발담당 이승우

<상무승진> △Art&Science점장 이용환 △코스메틱잡화담당 이은영 △브랜드디자인담당 겸 백화점부문 비주얼전략TF 백지원

<상무보승진> △MD전략담당 정훈철 △재무담당 안상우 △사우스시티점장 배준석 △김해점장 문인호 △신세계남산 운영담당 박미란

 

◆신세계디에프

<상무보승진> △영업담당 이주한 △마케팅담당 서영국

 

◆신세계사이먼

 <상무보승진> △리징담당 도현철

 

◆신세계센트럴

 <전무승진> △지원본부장 김대호

<상무보승진> △사업추진담당 권재영

 

◆신세계라이브쇼핑

<전무승진> △영업본부장 강성준

<상무승진> △라이프스타일담당 박진응

<상무보승진> △패션뷰티담당 선현우

 

◆신세계까사

<전무승진> △자주디자인담당 겸 신세계인터내셔날 패션디렉팅담당 최경원

 

◆백화점부문 기획전략본부

<상무보승진> △경영진단담당 연지훈

경영전략실 <상무보승진> △홍보팀장 공재훈 △경영지원팀장 송수용


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