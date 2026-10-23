태풍 참피 접근… 제주·남부 주말 내내 비 [날씨]

태풍 참피의 영향으로 제주와 남부지방에 주말 내내 비가 내리겠다.

23일 기상청에 따르면 제30호 태풍 참피와 일본 남동쪽 아열대고기압 영향으로 남쪽에서 수증기가 유입되고 있다. 참피는 이날 오후 3시 대만 타이베이 남동쪽 240㎞ 해상을 강도 3의 세력으로 통과했고, 25일 오후 3시쯤에는 서귀포 남남서쪽 440㎞ 해상으로 이동할 것으로 전망된다.

제30호 태풍 '참피'가 북상 중인 23일 오전 제주 서귀포시 대정읍 송악산 둘레길에서 관광객들이 비를 피해 걸어가고 있다. 기상청에 따르면 제주도는 '참피'의 간접영향으로 이날 낮부터 25일까지 한라산 등 고지대에는 강풍을 동반한 최대 150㎜ 이상의 많은 비가 예상된다. 뉴시스

그로 인해 토요일인 24일은 제주와 남부지방에 강수가 계속되는 가운데 오전과 오후 사이 강원남부동해안·산지, 오후 충남남동부와 충북중·남부에도 비가 오겠다. 제주는 25일까지 80∼150㎜의 많은 비가 오겠다. 산지와 중산간에 비가 많이 내리는 곳은 250㎜ 이상 비가 내리겠고 남부와 동부엔 최고 200㎜ 이상 비가 오는 곳이 있겠다.

이외 지역별 주말까지 예상 강수량은 부산·울산·경남 30∼80㎜, 광주·전남·대구·경북남부 20∼60㎜, 전북남동부 5∼50㎜, 경북중부·경북북부·울릉도·독도 5∼40㎜, 전북 5∼30㎜, 강원동해안·강원산지·대전·충남남동부·충북중부·충북남부 5∼10㎜, 강원남부동해안·강원남부산지·충청 5㎜ 안팎이다.

제30호 태풍 '참피'가 북상 중인 23일 오전 제주 서귀포시 예래동 앞바다에 거친 파도가 몰아치고 있다. 기상청에 따르면 제주도는 '참피'의 간접영향으로 이날 낮부터 25일까지 한라산 등 고지대에는 강풍을 동반한 최대 150㎜ 이상의 많은 비가 예상된다. 뉴시스

제주와 남해안에는 짧은 시간에 많은 비가 내리는 집중호우가 쏟아질 때가 있겠다.

제주 북부와 서부를 제외한 지역은 ‘24일 아침까지’와 ‘25일 이른 새벽에서 오전까지’에 시간당 20∼30㎜의 거센 비가 내리겠다. 제주 북부와 서부는 비슷한 시간 시간당 20㎜ 안팎씩 비가 오겠다.

남해안엔 24일 아침부터 늦은 오후까지 시간당 강우량 20㎜ 안팎의 호우가 예상된다. 제주와 남해안엔 강풍도 예보됐다.

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