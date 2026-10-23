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태풍 참피 접근… 제주·남부 주말 내내 비 [날씨]

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김은재 기자 ash@segye.com

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태풍 참피의 영향으로 제주와 남부지방에 주말 내내 비가 내리겠다.

 

23일 기상청에 따르면 제30호 태풍 참피와 일본 남동쪽 아열대고기압 영향으로 남쪽에서 수증기가 유입되고 있다. 참피는 이날 오후 3시 대만 타이베이 남동쪽 240㎞ 해상을 강도 3의 세력으로 통과했고, 25일 오후 3시쯤에는 서귀포 남남서쪽 440㎞ 해상으로 이동할 것으로 전망된다.

제30호 태풍 &#39;참피&#39;가 북상 중인 23일 오전 제주 서귀포시 대정읍 송악산 둘레길에서 관광객들이 비를 피해 걸어가고 있다. 기상청에 따르면 제주도는 &#39;참피&#39;의 간접영향으로 이날 낮부터 25일까지 한라산 등 고지대에는 강풍을 동반한 최대 150㎜ 이상의 많은 비가 예상된다. 뉴시스
제30호 태풍 '참피'가 북상 중인 23일 오전 제주 서귀포시 대정읍 송악산 둘레길에서 관광객들이 비를 피해 걸어가고 있다. 기상청에 따르면 제주도는 '참피'의 간접영향으로 이날 낮부터 25일까지 한라산 등 고지대에는 강풍을 동반한 최대 150㎜ 이상의 많은 비가 예상된다. 뉴시스

그로 인해 토요일인 24일은 제주와 남부지방에 강수가 계속되는 가운데 오전과 오후 사이 강원남부동해안·산지, 오후 충남남동부와 충북중·남부에도 비가 오겠다. 제주는 25일까지 80∼150㎜의 많은 비가 오겠다. 산지와 중산간에 비가 많이 내리는 곳은 250㎜ 이상 비가 내리겠고 남부와 동부엔 최고 200㎜ 이상 비가 오는 곳이 있겠다.

 

이외 지역별 주말까지 예상 강수량은 부산·울산·경남 30∼80㎜, 광주·전남·대구·경북남부 20∼60㎜, 전북남동부 5∼50㎜, 경북중부·경북북부·울릉도·독도 5∼40㎜, 전북 5∼30㎜, 강원동해안·강원산지·대전·충남남동부·충북중부·충북남부 5∼10㎜, 강원남부동해안·강원남부산지·충청 5㎜ 안팎이다.

 

제30호 태풍 &#39;참피&#39;가 북상 중인 23일 오전 제주 서귀포시 예래동 앞바다에 거친 파도가 몰아치고 있다. 기상청에 따르면 제주도는 &#39;참피&#39;의 간접영향으로 이날 낮부터 25일까지 한라산 등 고지대에는 강풍을 동반한 최대 150㎜ 이상의 많은 비가 예상된다. 뉴시스
제30호 태풍 '참피'가 북상 중인 23일 오전 제주 서귀포시 예래동 앞바다에 거친 파도가 몰아치고 있다. 기상청에 따르면 제주도는 '참피'의 간접영향으로 이날 낮부터 25일까지 한라산 등 고지대에는 강풍을 동반한 최대 150㎜ 이상의 많은 비가 예상된다. 뉴시스

제주와 남해안에는 짧은 시간에 많은 비가 내리는 집중호우가 쏟아질 때가 있겠다.

 

제주 북부와 서부를 제외한 지역은 ‘24일 아침까지’와 ‘25일 이른 새벽에서 오전까지’에 시간당 20∼30㎜의 거센 비가 내리겠다. 제주 북부와 서부는 비슷한 시간 시간당 20㎜ 안팎씩 비가 오겠다.

 

남해안엔 24일 아침부터 늦은 오후까지 시간당 강우량 20㎜ 안팎의 호우가 예상된다. 제주와 남해안엔 강풍도 예보됐다.


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