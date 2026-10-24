서강대, 난민전형 ‘최대 8학기 전액장학금’ 신설에 시끌

서강대가 2027학년도 입학 전형 중 난민 전형에 전액 장학금 조항을 신설한 것을 두고 형평성 논쟁도 일고 있다.

서강대학교. 서강대 제공

23일 서강대 2027학년도 3월 입학 외국인 난민전형 모집요강에 따르면 서강대는 난민법에 따라 난민으로 인정받거나 인도적 체류 허가를 받은 외국인 학생을 대상으로 신입생을 모집한다. 수능 성적 대신 고교 성적증명서, 어학능력증명서 등 서류 100%로 진행된다.

서강대에 따르면 합격자 중 2명은 재학 시 일정 학점 기준을 충족하면 최대 8학기 전액 장학금을 지원받는다. 서강대와 법무부가 지난 6월 체결한 ‘난민 배경 학생 고등교육 지원 사업 업무협약’에 따른 지원이다.

당시 양 기관은 매년 2명의 난민 배경 학생을 선발해 입학 전 한국어 교육부터 학업 중 장학금 지원, 졸업 후 취업·창업 연계까지 학생 생애주기 전반에 걸친 지원 체계를 구축하기로 했다.

전형 내용이 알려진 후 온라인 등에서는 형평성 문제가 제기되고 있다. 수능 성적을 반영하지 않는 데다 일부 학생에게 전액 장학금까지 지원받을 수 있도록 하는 것이 국내 수험생에 대한 역차별에 해당할 수 있다는 취지다. 서강대의 난민 전형은 지난해 1학기 입학 전형에 신설됐고 현재 2명의 학생이 재학 중이다.

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