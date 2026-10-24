다우키움그룹, 중앙일보 이어 문학동네 인수 추진…우선협상대상자 선정

최근 중앙일보 인수전의 우선협상자로 선정된 다우키움기술이 국내 굴지 출판사인 문학동네의 인수전의 유력 후보로도 올라섰다. 다우키움그룹은 주요 일간지와 대형 출판사를 동시 인수하는 초대형 거래를 눈앞에 뒀다.

23일 출판업계에 따르면 문학동네 최대주주인 강병선 창립자는 이날 오후 문학동네 직원들을 만나 다우키움그룹을 우선인수협상자로 선정했다고 밝혔다. 다우키움그룹은 CJ그룹·신세계와 컨소시엄을 꾸려 중앙일보 인수도 추진해 지난 19일 중앙일보 인수 우선협상대상자로 선정된 기업이다.

강 창립자는 이 자리에서 문학동네의 인수의향서를 제출한 기업이 4곳이며, 이 가운데 회사의 전통과 출판기업의 가치를 존중하는 곳이 다우키움그룹이라 판단했다고 설명했다. 다우키움그룹이 지식재산(IP) 사업 역량을 갖춘 기업이라는 점도 강조한 것으로 전해졌다. 아울러 우선협상대상자 선정 이후 실제 매각이 성사되기까지는 수개월이 걸릴 예정이며, 주주들이 문학동네 지분을 100% 매각하는 데 합의한 것으로 직원들에게 설명했다고 문학동네 관계자는 전했다.

문학동네 감사보고서에 따르면 강 창립자의 보유 지분은 41.5%에 달한다. 기타 주주는 51.8%, 자기주식은 6.7%다. 강 창립자를 제외한 나머지 지분은 문학동네 창립 당시의 편집위원을 비롯해 여러 주주에게 분산돼 있는 것으로 알려졌다. 매각 가격은 수백억원대로 추정된다.

1993년 설립된 문학동네는 노벨문학상 수상자인 한강을 비롯해 한국을 대표하는 작가들의 작품을 꾸준히 출간해 온 회사로, 매출 300억원대를 꾸준히 유지하고 있다. 지난해 매출은 369억원, 영업이익은 71억원을 기록했다. 웹툰·웹소설 플랫폼 기업 키다리스튜디오와 레진엔터테인먼트 등을 보유한 다우키움기술이 문학동네를 인수할 경우 ‘문학 IP’를 결합한 성장 전략이 가능해질 수 있다는 평가도 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지