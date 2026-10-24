신현송 “과거 같은 초저금리 시대 돌아가기 어려워…고성장·고금리 대비해 정책 펼 것”

신현송 한국은행 총재가 앞으로는 고금리 시대가 이어질 것이라며 그에 맞는 정책을 펼치겠다는 입장을 밝혔다.

신 총재는 23일 오후 국회 재정경제기획위원회(재경위) 국정감사에 출석해 “과거와 같은 초저금리 시대로 쉽게 돌아가기 어렵다는 진단은 맞나”는 김태년 더불어민주당 의원 질의에 “그 진단에 동의한다”고 답했다.

신현송 한국은행 총재가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 기획예산처, 한국은행 등에 대한 국정감사 종합감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

이어 “정책당국도 금리가 다시 내려가기만 기다릴 것이 아니라 고금리 장기화 시대를 전제로 한 경제정책의 틀을 짜야 한다고 생각하는데 어떻게 생각하나”는 질문에도 “동의한다”고 대답했다.

신 총재는 “앞으로 예전의 장기 침체라는 그런 개념에 사로잡혀서 정책을 펴는 것보다 고성장과 고금리 같은 상황이 더 펼쳐질 것에 대응해서 잘 정책을 펴겠다”고 설명했다.

그는 “각국의 상황에 맞춰 통화정책을 펴고 있는 거고, 한국의 경우에는 지금 경제 성장세를 보나 물가 상승세를 보나 저희가 2.5%에서 금년에 출발했는데 일단 물가 전개 상황을 보고 지금 금리를 조정하고 있다”고 했다.

신 총재는 내년 경제성장률과 관련 “정확한 수치를 드릴 수 없지만 지금 OECD에서도 금년 성장률을 3.7%로 상향 조정한 적이 있고, 내년에도 여러 의견이 있지만 2.9%는 저희가 보기에는 조금 낮다고 평가하고 있다”고 말했다.

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