유럽 폭염 사망 5만명 넘는다…3분의 2는 기후변화 직접 영향 추산

올해 여름 유럽 도시에 닥친 기록적 폭염에 기인한 온열질환 사망자가 5만명을 넘어선다는 추산이 나왔다.

22일(현지시간) 미국 CNN 방송에 따르면 영국 임페리얼 칼리지 런던 등 연구진이 폭염과 일별 사망률의 관계를 다룬 기존 연구를 활용한 모형을 돌려 올해 6월 초부터 8월 말까지 발생했을 가능성이 큰 온열질환 사망자를 집계한 결과 5만391명에 달했다고 밝혔다. 연구진은 이는 최근 26년 사이 집계된 기록 중 최다이며 2003년, 2022년 유럽에 닥친 주요 폭염 때보다 현저히 큰 규모로 집계됐다고 밝혔다. 해당 논문은 학술지 네이처 헬스에 기재됐다.

남유럽 이탈리아의 찌는 여름. EPA연합

이번 연구에서는 폭염 위험이 누구에게나 닥칠 수 있다는 점이 부각되기도 했다. 피해는 남유럽과 서유럽에 집중됐으나 영국을 비롯해 상대적으로 기온이 낮은 북유럽에서도 사망자가 수천명이나 발생했기 때문이다.

연구에 참여하지 않은 보건환경 학자인 영국 워릭대의 라켈 누네스 부교수는 이번 연구에서 젊은 사망자가 많다는 점을 특히 주목하기도 했다. 연구결과 사망률은 고령층인 85세 이상에서 가장 높았지만 20∼44세에서도 800여명이 더위 때문에 숨진 것으로 나타났다. 누네스 부교수는 ‘폭염은 충격이 언제나 바로 눈에 띄지는 않기 때문에 ’침묵의 살인자‘로 불리지만 극심한 폭염이 얼마나 치명적인지 증거가 점점 더 많이 나타나고 있다“고 말했다. 그는 65세 미만 연령대에서 수천명이 죽었다는 추산이 매우 우려된다며 폭염을 자칫 간과하기 쉬운 공중보건 위험으로 경계했다.

이번 보고서는 지구 온난화를 억제하기 위한 국제사회의 목표가 사실상 실패의 길로 접어들었다는 유엔 보고서와 맞물려 공개됐다. 유엔환경계획(UNEP)은 지난 21일 공개한 보고서에서 지구 기온 상승 폭을 산업화 전 대비 섭씨 1.5도로 억제하자는 파리협정 목표는 물 건너갔고 추가 상승 폭을 최소화하는 수밖에 없다고 진단했다. 이는 기후변화에 따른 폭염 등 극단적 기상 현상이 더 자주, 더 강력하게 발생할 수 있다는 경고이기도 하다.

연구진은 별도 보고서에서 올해 여름 온열질환 사망자 3분의 2 정도인 3만2600여명이 기후변화에 직접 영향을 받았다고 분석하기도 했다. 연구의 공동 저자인 임페리얼 칼리지 런던의 기후변화 연구원 클레어 반스는 ”우리가 화석연료를 쓰는 습성을 버리기 전까지 점점 더 덥고 위험한 여름이 계속 찾아올 것“이라고 경고했다. 그는 ”보고서에 담긴 수치는 더 덥고 극단적인 여름이 공중보건에 점점 더 심한충격을 주고 있다는 단적인 경고“라며 ’저런 통계의 이면에는 목숨을 잃은 실제 사람들과 슬퍼하는 실제 유족들이 있다”고 강조했다.

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