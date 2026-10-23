오세훈 무죄에 계파 넘어 한목소리 낸 野… 일각선 張 견제도

오세훈 서울시장이 23일 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 사건 항소심에서 무죄를 선고받자 국민의힘을 비롯한 보수 야권에선 일제히 판결을 환영하는 목소리가 나왔다. 당 노선과 지도부를 둘러싸고 이견을 보여온 인사들도 판결을 반기며 더불어민주당의 재판 압박과 특검 수사를 비판했다. 다만 일부는 당 지도부를 향해서도 날을 세웠다.

정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 오세훈 시장의 정치자금법 사건 2심 무죄 선고 관련 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “오세훈 서울시장 전부 무죄, 사필귀정”이라고 밝혔다. 장 대표는 ‘검사들이 되도 않는 것을 기소하고 무죄가 나오면 면책하려고 항소·상고해서 국민에게 고통을 주고 있다’는 이재명 대통령의 과거 발언을 인용하며 “되도 않는 것을 기소한 특검이 책임져야 한다”고 꼬집었다.

정점식 원내대표도 이날 국회에서 기자회견을 열고 “지난 2년간 국민을 선동하고 불안에 빠뜨려왔던 민주당은 반성하고 사과해야 한다”고 밝혔다. 정 원내대표는 “명태균의 진술에 전적으로 의존해왔던 민중기 특검의 무리한 표적 수사와 정치적 기소의 민낯이 드러났다”며 “편파 수사와 정치 기소로 얼룩진 민중기 특검은 국민께 사과하기 바란다”고 촉구했다.

안철수 의원은 항소심 판결에 대해 “가십에 불과한 내용으로 왜 특검을 하고 재판까지 하느냐는 엄중한 꾸짖음이었다”며 “법을 무기로 정치를 어지럽히고, 시민의 삶을 난도질하는 행태가 완전히 사라지는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 윤상현 의원은 “이번 판결을 계기로 오 시장의 정치적 역할에도 새로운 관심이 모일 것”이라고 평가했다.

오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판에서 무죄 판결을 받고 법원을 나서고 있다. 뉴스1

무소속 한동훈 의원도 비판에 가세했다. 한 의원은 “오늘 항소심 재판부가 민주당 김민석 대표, 서영교 법제사법위원장 같은 민주당 정치인들의 노골적이고도 저질스러운 압박에도 굴하지 않고 1심 판결을 바로잡은 것을 다행스럽게 생각한다”고 밝혔다.

친한동훈계 배현진 의원은 “시민들께서 다시 세워주신 오 시장의 직무를 이제야 안정적으로 이어나갈 수 있게 됐다”며 “다 끝난 것은 아니지만 이제 한시름 놓는다”고 밝혔다. 다만 장 대표 등 당 지도부를 겨냥해 “어느 당 지도부인지 헷갈리게 했던 꽃과 북의 지도부는 다행으로 여기며 감사해야 할 것”이라고 꼬집었다.

친오세훈계로 분류되는 김재섭 의원은 무죄 선고 직후 “별의 순간”이라고 밝혔고, 조은희 의원도 “상식과 법리에 부합하는 판결”이라며 “특검은 무리한 상고를 중단하고 사법부의 판단을 존중해야 한다”고 촉구했다.

개혁신당 이준석 의원도 이날 SNS에 “오 시장의 명예 회복을 담백하게 축하한다”며 광역버스 증차와 GTX-A 완전 개통 등 동탄 관련 현안을 협의해 나가겠다고 밝혔다

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