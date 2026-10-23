오세훈 “진실은 결국 제자리 찾아… 열심히 일해 보답할 것”

오세훈 서울시장이 23일 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 사건 항소심에서 무죄를 선고받은 뒤 “사필귀정”(모든 일은 반드시 바른길로 돌아감)이라는 입장을 밝혔다.

오세훈 서울시장이 23일 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 사건 항소심에서 무죄를 선고받은 뒤 서울 중구 서울시청으로 향하고 있다. 뉴스1

오 시장은 이날 항소심 판결 이후 페이스북에 ‘믿고 지켜봐 주신 국민 여러분께 진심으로 감사드린다’라는 제목의 글을 올리고 “늦었지만 진실은 결국 제자리를 찾았다”며 “사필귀정이라고 믿는다”고 말했다.…

오 시장은 검찰과 법원에 출석하는 모습을 보여드리게 된 것에 송구하다는 입장을 전했다. 그는 “무엇보다 국민 여러분께 송구하다는 말씀부터 드린다”며 “공직자로서 더욱 신중하고 빈틈없이 처신했어야 함에도 검찰과 법원을 오가며 재판받는 모습을 보여드린 것 자체가 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드렸다”고 고개를 숙였다. 이어 “이유 여하를 막론하고 깊이 송구스럽게 생각하며 앞으로 공직자로서 더욱 엄격한 자세로 임하겠다”고 강조했다.

오 시장은 특히 재판 과정 중 치러진 6·3 지방선거에서 자신을 믿어준 서울시민에게 감사를 표했다. 그는 “재판이 한창 진행되는 가운데 치러진 서울시장 선거에서 저의 결백을 믿고 다시 한번 서울을 위해 일할 기회를 주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “시민 여러분의 그 믿음에 어긋나지 않도록 더욱 성실하게 일하며 성과로 보답하겠다”고 했다. 또 “1심 유죄 판결 이후에도 저에 대한 신뢰를 거두지 않고 끝까지 용기와 희망을 북돋아 주신 많은 국민 여러분께 각별한 감사의 말씀을 드린다”고도 했다.

오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 사건 항소심 선고 공판에서 무죄 판결을 받고 입장을 밝히며 울먹이고 있다. 뉴스1

오 시장은 “이제 더욱 무거운 책임감으로 서울시정에 전념하겠다”며 “한분 한분의 삶이 행복한 ‘삶의 질 특별시 서울’을 반드시 만들겠다”고 덧붙였다. 오 시장은 선고 직후 시민과 국민에게 감사의 뜻을 표하면서 울먹이기도 했다. 이후 오 시장은 서울 중구 서울시청으로 발걸음을 옮겨 업무에 복귀했다. 시청에서는 별다른 소감은 전하지 않았다.

서울시도 이날 판결 후 입장문을 내고 “시민의 행복과 삶의 질을 높이는 ‘삶의 질 특별시’, 외로움 없는 서울, 약자 동행, 청년 지원 등 오 시장의 민선 9기 중점 정책들을 더욱 힘있게 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

앞서 서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 이날 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장에게 무죄를 선고했다. 재판부는 오 시장이 여론조사비 대납을 공모했다고 보기 어렵다며 1심의 벌금 1000만원형을 뒤집었다. 오 시장과 함께 재판에 넘겨진 강철원 전 서울시 정무부시장과 사업가 김 씨에게도 무죄를 선고했다.

특검 측이 상고하겠다는 방침을 밝히면서 무죄가 확정된 것은 아니지만 오 시장은 이날 판결로 그동안 발목을 잡아 온 사법 리스크를 벗어났다는 분석이 나온다. 민선 9기 서울시정은 물론 야권의 유력 차기 대권 주자로서 오 시장의 정치적 입지도 한층 넓어질 것으로 보인다.

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