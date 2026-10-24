에어비앤비, 투숙객에 지나친 뒷정리 요구 금지 규정 신설

펜션 등 공유숙박 업소가 청소, 설거지, 쓰레기 처리, 침구 정리 등 지나친 뒷정리 요구를 하는 데에 대해 국내에서도 투숙객들의 불만이 커지고 있는 가운데, 세계 최대 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비가 숙소층의 지나친 뒷정리 요구를 금지하는 규정을 마련했다.

22일(현지시간) 미국 CNN 방송 등에 따르면 에어비앤비는 숙소 주인이 투숙객에게 ‘상당한 노력 또는 시간이 필요하거나 일반적으로 청소 담당자가 수행하는 작업’을 요구할 수 없다는 내용의 규정을 마련했다. 새로운 규정은 오는 11월20일 이후 이뤄지는 모든 예약에 적용된다.

에어비앤비의 한 숙소 내부 모습. 에어비앤비 제공

에어비앤비는 투숙객에게 요구할 수 없는 행위로 설거지 및 접시 정리, 쓰레기 외부 배출, 침대 시트 벗기기 등을 예시했다. 기존에는 최대 숙박 인원·정숙 시간 등에 관한 7가지 기본 규칙을 설정하고 추가 요청 사항도 명시할 수 있었지만, 이번 규정 제정으로 상당 부분의 뒷정리는 투숙객이 아닌 숙소 주인이 해야할 일이 됐다. 숙소 주인이 숙박 규칙을 위반한 투숙객에게 자체적으로 벌금을 부과하는 것도 금지된다.

에어비앤비는 “숙소가 지정한 규칙들이 혼란스럽고 부담스러우며, 관리하기 어렵다는 의견들이 있었다”고 이번 개정 배경을 설명했다.

숙소 주인의 지나친 뒷정리 요구는 최근 공유 숙소 이용의 주요 갈등 사항으로 지적돼 왔다. 최근 미국에서는 조지아주의 한 에어비앤비 숙소 주인이 ‘TV 리모컨을 제자리에 두지 않았다’는 이유로 투숙객을 비난하는 영상이 확산하며 논란을 사기도 했다.

투숙객들 사이에서는 대체로 에어비앤비의 이번 정책 개정을 환영하는 반응이 나왔다. 미국 미네소타주의 한 여성 인플루언서는 사회관계망서비스(SNS)에 “과거 에어비앤비 숙소에 묵었다가 퇴실 전 적어도 한 시간은 걸리는 분량의 청소를 요구받았다”며 “휴가 중에 그런 일을 하고 싶지는 않다. 사양하겠다”고 말했다.

반면, 숙소를 운영하는 입장에서는 규정 개정이 반갑지 않다. 이탈리아 로마에서 에어비앤비 숙소를 운영하는 ‘슈퍼 호스트’ 로사나 임브로뇨는 SNS에 “이것은 의무가 아니라 예의범절의 문제’라며 ”나는 호텔에 묵을 때조차 청소하고, 침대 시트를 벗기고, 쓰레기를 버린다“고 주장했다.

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