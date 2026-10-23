그룹 에이티즈, 선공개곡 ‘Drip’ MV 공개… 묵직한 트랩에 자신감 담았다

미니 15집 발매를 앞둔 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 자신들의 성취를 녹여낸 선공개곡과 뮤직비디오를 동시에 공개했다.

에이티즈 소속사 KQ엔터테인먼트는 23일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 에이티즈의 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6’(GOLDEN HOUR : Part.6)의 선공개곡 ‘드립’(Drip)을 발매하고 뮤직비디오 본편을 동시 공개했다.

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미니 15집 발매를 앞두고 자신들의 성취를 녹여낸 선공개곡과 뮤직비디오를 동시에 공개했다. KQ엔터테인먼트 제공

‘드립’은 에이티즈만의 자신감 넘치는 태도를 묵직한 트랩(Trap) 리듬 위에 녹여낸 곡이다. KQ엔터테인먼트는 에이티즈가 곡에 자신들이 쌓아온 성취를 과감하게 메시지에 담아냈고, 압도적인 기세를 더해 에이티즈 특유의 뚜렷한 존재감을 더욱 확고히 했다고 설명했다. 공개된 뮤직비디오도 에이티즈의 거침없는 에너지와 압도적인 스케일을 담아냈다. 다양한 배경 속에서 펼쳐지는 장면들이 강렬한 인상을 남겼고, 불과 얼음이 극명한 대비를 이루는 독특한 연출로 팬들의 몰입감을 한층 더 높였다.

에이티즈는 이번곡에서 수많은 댄서들과 함께 힙한 그루브와 절도 있는 동작이 어우러진 군무를 선보인다. KQ엔터테인먼트 제공

퍼포먼스에서도 강한 인상을 남겼다. 에이티즈는 이번곡에서 수많은 댄서들과 함께 힙한 그루브와 절도 있는 동작이 어우러진 군무를 선보인다. 새하얀 공간을 가득 채운 군무부터 거대한 나선형 구조물 곳곳에 배치된 댄서들의 무빙 등 다채롭게 퍼포먼스를 구성해 재미를 더했다. 여기에 비트에 맞춰 빠르게 화면이 전환되고, 카메라 워크도 역동적으로 진행해 팬들의 시각적인 쾌감을 극대화했다.

미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6’(GOLDEN HOUR : Part.6)의 선공개곡 ‘드립’(Drip).

에이티즈는 최근 글로벌 시장에서 상당한 성과를 이어왔다. 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 정상에도 세 차례 올랐다. 이번 앨범에선 매 앨범 자신들만의 음악과 퍼포먼스로 독보적인 영역을 구축해 왔던 바로 그 자신감을 선공개곡 ‘드립’에 담았다.

에이티즈의 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6’는 오는 11월13일 오후 2시 발매된다. KQ엔터테인먼트 제공

한편 에이티즈의 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6’는 오는 11월13일 오후 2시 발매된다. 에이티즈는 내년 1월 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 월드 투어 ‘제로 투 올’(ZERO TO ALL)을 개최하고 글로벌 팬들과 만난다.

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