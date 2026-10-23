오세훈 항소심 무죄에... '吳 테마주' 줄줄이 상한가

오세훈 서울시장이 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 항소심에서 무죄를 선고받으면서 관련 테마주가 일제히 치솟았다.
23일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시20분쯤 코스피 상장사 진양산업은 상한가를 기록했다. 진양폴리(+29.81%), 진양화학(+29.81%), 진양홀딩스(+23.01%), 진양제약(+19.37%) 등 진양그룹주 전반도 급등했다. 이들 종목은 양준영 진양홀딩스 대표가 오 시장과 고려대 동문이라는 이유로 테마주로 분류돼 왔다. 무죄 선고에 따라 오 시장이 시장직을 유지하게 되면서 투자심리에 불이 붙었다.
재개발 관련주도 들썩였다. 이날 천일고속과 동양고속은 각각 12.81%, 9.67% 상승 중이다. 천일고속과 동양고속은 서울 고속버스터미널 지분을 보유하고 있어 재개발 수혜주로 주목받아 왔다. 시정 운영 불확실성이 줄면서 재개발 사업에 속도가 붙을 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 아울러 도시경관 사업 공약과 맞물린 누리플랜도 8.09% 상승하고 있다.
진양화학은 6월 서울시장 선거 직후에도 상한가를 기록했다가 이틀 만에 급락세로 돌아선 바 있다. 기업의 실적이나 사업 전망보다 정치적 이슈에 따라 주가가 급등락하는 만큼 투자에 주의가 필요하다.
한편, 오 시장은 정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사를 받고 그 대가를 타인에게 대납하게 한 혐의로 1심에서 벌금 1000만원을 선고받았으나, 2심에서 무죄로 뒤집혔다.
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