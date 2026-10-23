"경찰이 날 잡으러 와"... '흉기 난동' 최충락, 체포 망상에 빠져 범행

흉기난동범 최충락(59)은 자기 가방에서 칼날 삐져나오자 경찰에 붙잡힐 것이라는 망상 속에서 다급하게 범행을 시작한 것으로 확인됐다.

23일 인천 남동경찰서에 따르면 최충락은 범행 당일인 지난 13일 오전 자택을 나오면서 테이프로 미리 제작한 손 보호 도구와 흉기들을 가방에 챙겼다.

23일 인천 남동경찰서에서 지난 13일 인천 남동구 구월동의 대형 상업시설에서 이용객에 대해 흉기 난동으로 경찰에 구속된 최충락이 공소청에 송치되고 있다. 뉴시스

최충락은 지난 8월부터 피부질환으로 치료받던 병원과의 갈등으로 극도의 불안감, 우울증, 공황장애 진단을 받은 상태에서 경찰과 병원이 자신을 감시하고 있다는망상에 빠져 있었다.

그는 당일 범행을 결심했으나 구체적인 장소와 대상을 정하지는 않은 채 법무부보호관찰소를 찾아 보호관찰관과 면담하고 다니던 대학에 휴학계를 제출하기도 했다. 하지만 최충락이 대학 건물에서 나오던 중 자기 가방에서 범행 도구로 준비한 칼날 5∼6㎝가 삐져나온 것을 본 시점부터 갑자기 상황이 달라졌다.

그는 경찰이 출동해 자신을 붙잡으러 온다고 생각했고 세상에 억울함을 알릴 기회가 사라질 것을 우려해 무작정 뛰기 시작한 뒤 대형 상업시설로 들어가 흉기를 휘두른 것으로 전해졌다.

경찰은 피의자가 사전에 구체적인 범행 일시와 장소를 계획한 정황은 확인되지 않지만 사건 발생 2∼3일 전부터 대형상가 등에서 범행을 실행할 생각이 있었다고 판단했다.

여기에 최충락이 흉기를 사전에 준비하고 피해자들을 공격할 때 부위와 강도를 조절했다고 진술한 점 등을 토대로 이번 사건을 이상동기에 따른 계획범죄로 결론 내렸다.

실제로 최충락은 경찰 조사에서 “깊게 찔러 치명상을 입히려고 손 보호 도구를 착용했다”면서도 “흉기 끝에 힘을 조절해 살해할 마음은 없었다”고 진술을 한 것으로 파악됐다.

최충락은 갈등을 겪은 병원 측에서 손해배상 청구가 있을 시 모든 재산을 빼앗길 것을 우려해 극도의 불안감을 보였으나 실제로 병원 측이 소송을 진행하거나 검토한 사실은 없었다. 그는 한때 어린이집을 범행 대상으로 고려했으나 계획을 따로 구체화하지는 않은 것으로 확인됐다.

최충락은 지난 13일 오후 1시 48분쯤 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 건물에서 양손에 테이프로 고정한 흉기로 이용객 10명을 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

경찰 관계자는 “피의자 진술과 범행 도구를 준비한 정황 등을 고려할 때 망상에 빠진 최충락이 이상동기에 따른 계획범죄를 저지른 것으로 판단했다”고 말했다.

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