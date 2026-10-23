배경훈도 맞히지 못한 ‘스마트글래스’ 촬영자…대응 필요성 제기

“멀어서 자세히는 안 보이지만 3번 분 같다.”

더불어민주당 이정헌 의원의 보좌진이 23일 서울 여의도 국회에서 진행된 국회 과학기술정보방송통신위원회 종합감사에서 인공지능(AI) 안경인 ‘스마트글라스’와 일반 안경 등을 착용한 채 자리하고 있다. 뉴스1

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 종합감사에서 ‘스마트글래스 착용자가 누군지 맞혀보라’는 더불어민주당 이정헌 의원의 말에 이처럼 답했다.

앞서 이 의원은 보좌관 3명에게 메타와 레이벤이 제작한 스마트글래스 그리고 일반 안경 하나를 착용하게 한 후, 배 장관과 과기부 차관들에게 실제 착용자를 맞히게 했는데 결과적으로 배 장관은 오답이었다.

스마트글래스는 안경에 카메라 등을 결합해 스마트폰을 꺼내지 않고도 사진·영상 촬영 기능 등을 이용할 수 있는 인공지능(AI) 안경이다.

더불어민주당 이정헌 의원이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 종합감사에서 인공지능(AI) 안경인 ‘스마트글라스’를 착용한 채 질의를 하고 있다. 뉴스1

첫 번째 비서관에게 스마트글래스를 착용했는지 물은 이 의원은 “일반 안경”이라며, 배 장관이 지목한 비서관의 착용 여부를 확인해 스마트글래스는 썼지만 영상은 촬영 중이지 않다는 점을 밝혔다. 배 장관이 언급하지 않은 남은 한 보좌관이 스마트글래스를 쓴 채 현장을 촬영 중이었다.

이 의원은 “스마트글래스와 일반 뿔테 안경을 구별하기가 쉽지 않다”며, “스마트글래스로 영상을 촬영하면 일반인들이 알 수 있을 거라고 생각하신 적 있느냐”고 배 장관에게 물었다.

그는 “초기에는 티가 난 것 같은데 일반 안경과 (이제는) 큰 차이가 없는 것 같다”는 배 장관의 답변에 “여러분께서 (한 보좌관의 촬영 여부를) 전혀 알 수 없었던 것은 (스마트글래스의) 불빛이 반짝이지 않게 하는 스티커 때문”이라고 설명했다.

더불어민주당 이정헌 의원이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 종합감사에서 AI 안경 관련 질의를 하며 촬영표시등을 가리는 스티커를 들어보이고 있다. 뉴시스

네이버나 쿠팡 등에서 구매할 수 있다며 이 의원이 꺼내 든 스티커는 스마트글래스의 영상 촬영 등을 나타내는 LED를 가려 촬영 여부를 알 수 없게 한다.

이 의원은 “촬영 시 불빛이 켜지니 안전하다고 강조하며 스마트글래스를 판매하는데 대책 마련이 필요하지 않겠나”라며 재차 배 장관에게 물었다.

국가 자격시험장과 수시 논술장까지 스마트글래스가 침투 중이라면서, 그는 “소관 부처와 협력 중”이라는 배 장관에게 “성능이 놀랍다고 웃으며 지켜볼 일이 아니다”라고 반응했다.

배 장관은 “범부처 차원에서 대응책을 수립해야 할 것”이라며 “올바르게 인식하고 대응 방안을 마련해야 할 것 같고, 그 속도도 높일 수 있도록 하겠다”고 답했다.

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