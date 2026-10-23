‘올드보이 장도리’로 성장 서사 그려낸 BTS ‘2.0’, 유튜브 2억 뷰 찍었다

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 수록곡 ‘2.0’ 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 2억 회를 돌파했다. 공개 이후 약 6개월 만으로 5집 수록곡 중 가장 빠른 증가세다.

빅히트 뮤직은 지난 22일 ‘2.0’ 뮤직비디오의 유튜브 조회 수가 2억뷰를 넘어섰다고 23일 밝혔다. 이는 BTS가 지난 4월 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발표한 뒤 약 6개월 만으로 수록곡 중 2억 회를 넘긴 건 ‘2.0’이 처음이다.

사진=빅히트 뮤직 제공

‘2.0’은 변칙적인 리듬을 앞세운 힙합 트랩 장르 곡이다. 변화와 성장을 거쳐 돌아온 BTS 자신을 노래했다. 뮤직비디오엔 개성이 더해졌다. 박찬욱 감독의 대표작 ‘올드보이’의 하이라이트로 꼽히는 ‘장도리 액션 신’을 오마주했는데, 원테이크 촬영을 축으로 누아르의 거친 질감을 더했다. 효자손∙태극부채∙단소 등 한국적 소품을 섞어 ‘아리랑’ 앨범 색도 살려냈다. 뮤직비디오에서 멤버들은 폐건물에서 액션을 선보이고, 이어 엘리베이터 안에서 옷을 갈아입고 화려한 펜트하우스로 전환되는 퍼포먼스를 펼친다. BTS가 낮은 위치에서 시작해 정상에 올랐고, 한 차례 더 성장해 돌아왔다는 은유다.

한편 BTS는 2억 회에서 5억 회에 달하는 억대 뷰 영상은 물론 ‘다이너마이트’(Dynamite), ‘작은 것들을 위한 시’, ‘DNA’ 등 조회 수 10억 회 이상을 넘긴 메가 히트곡까지 보유하고 있다. ‘아리랑’ 타이틀곡인 ‘스윔’(SWIM)과 또 다른 수록곡 ‘훌리건’(Hooligan)도 나란히 1억 뷰를 넘기고 순항 중이다.

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