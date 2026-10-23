신현송 “잠재성장률 중요 변곡점…연말 전 한은 추계 공개”

신현송 한국은행 총재가 한국의 잠재성장률 하락 추세에 나타난 변화와 관련해 ‘아주 중요한 변곡점’이라는 의견을 냈다. 미래대응기금에 관해서는 장기 성장률 제고를 위한 투자는 바람직하고 또 필요하다고 했다.

23일 오전 국회에서 열린 재정경제기획위원회 종합감사에서 신현송 한국은행 총재는 한국의 잠재성장률 하락 추세에 나타난 변화와 관련해 “아주 중요한 변곡점이라고 생각한다”며 연내 잠재성장률 추계 결과를 공개하겠다고 밝혔다. 인공지능(AI) 투자 등에 힘입어 한국이 새로운 성장 경로에 올라탔다는 평가에도 동의했다.

신현송 한국은행 총재가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 기획예산처, 한국은행 등에 대한 종합감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

신 총재는 이날 국회에서 열린 재정경제위원회 종합감사에서 김영환 의원이 국제통화기금(IMF)의 잠재성장률 추계를 거론하며 시사점을 묻자 이같이 답했다. 그는 “단지 한국뿐만 아니라 2010년대에 쭉 이어왔던 장기침체론 자체가 흔들리고 있다”고 평가했다.

AI 투자 등에 힘입어 한국이 새로운 성장 경로에 올라탔다고 보느냐는 질문에도 “동의한다”고 말했다.

이어 “이번 IMF 총회에서도 투자 추세라든가, 특히 장기금리 상승이 단지 재정의 문제가 아니고 투자수익률 제고와 연관돼 있다는 데 공감대가 있었다”고 설명했다.

한은의 잠재성장률 추계 공개 계획에 대해서는 “연말 전에 추계한 잠재성장률을 워킹 페이퍼 형태로 공개할 예정”이라고 말했다. 성장 잠재력을 높이는 요인과 관련해서는 “노동생산성도 조금 향상되는 것 같다”며 “총요소생산성이 핵심”이라고 강조했다.

미래대응기금에 대한 견해를 묻는 말에는 “장기 성장률 제고를 위한 투자는 바람직하고 또 필요하다”며 “최근 장기투자를 위한 재원 확보 경쟁이 금융시장에서 상당히 활발하게 이뤄지고 있다”고 답했다.

금리 인상 사이클을 두고는 종착지보다 파급효과를 살펴야 한다는 의견을 냈다. 신 총재는 최종 금리 질의에 대해 “금리 인상 사이클의 종착지가 3.50%냐, 3.75%냐가 중요한 것이 아니라 성장세가 강한 만큼 경제 각 분야의 파급효과를 살펴 적시에 판단하는 것이 중요하다”고 말했다.

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