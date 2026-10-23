北, 2024년 이후 DMZ 매설 지뢰 96만발 추정

북한이 최근 2년여간 비무장지대(DMZ)에 매설한 지뢰 수가 약 96만발에 달한다고 우리 군이 추산한 것으로 전해졌다.

23일 국회 정보위원회·국방위원회 소속 복수의 의원실에 따르면 군은 2024년 이후 북한이 DMZ 일대에 매설한 지뢰 수가 약 96만발로 추정된다고 국회에 보고했다.

합동참모본부가 지난 10월 5일 25사단 DMZ 작전간 지뢰 폭발상황 관련 합동 현장조사 TF 최종 조사결과를 발표하며 사진을 공개했다. 사진은 이날 수행된 MDL 이남 북한군 지뢰 제거 작전의 영상을 캡처한 장면. 연합뉴스

국방부 관계자는 “북한은 2024년 이후 군사분계선(MDL) 이북에 상당수의 지뢰를 매설한 것으로 추정된다”고 밝혔다.

정동영 통일부 장관은도 지난 7일 국정감사에서 DMZ의 총 지뢰 수를 200만발로 언급한 바 있다.

다만 북한이 2024년 이후 매설한 것으로 추정되는 96만발이 이 200만발에 포함되는지는 불분명하다.

북한의 대규모 지뢰 매설은 MDL 일대에서 진행 중인 ‘국경선 요새화’ 작업의 일환으로 분석된다.

북한은 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 규정한 뒤 2024년 4월부터 이 작업을 본격화했으며, 지뢰 매설 외에도 불모지 조성, 방벽 축조, 전술도로 및 철조망 설치, 경의선·동해선 연결로 차단 등을 동시다발적으로 진행하고 있다.

이 과정에서 지난달 21일 MDL 이남에서 북한군 지뢰가 폭발해 우리 군 장병이 크게 다치는 등 중대한 피해가 발생했다.

김여정 북한 노동당 총무부장이 지난 10월 22일 군사분계선(MDL) 월선에 대응한 한국군의 경고사격에 거듭 반발하며 전(全) 국경선에 '새로운 대응 수단'이 임무 대기 태세에 들어갔으며, 대남 확성기도 수일 내 대기상태에 들어갈 것이라고 밝혔다. 이날 인천 강화군에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경 지역에서 북한 군인들이 전술도로 및 철책 건설 등 국경선 요새화 작업을 하고 있다. 연합뉴스

군은 북한이 매설한 지뢰 일부가 MDL 이남으로도 넘어온 것으로 보고 있다.

김성윤 합동참모본부 정보분석처장은 이달 5일 브리핑에서 “MDL 이남에서 북한군이 지뢰를 매설한 것으로 추정되는 지역은 수 개소로 식별된다”고 밝혔다.

강신철 국방부 장관도 7일 국정감사에서 ‘MDL 이남에만 수백 발 이상의 북한 지뢰가 매설돼 있을 것으로 판단된다’는 유용원 국민의힘 의원의 지적에 “저희들도 그렇게 보는 부분이 있다”고 답했다.

정부는 지뢰 폭발 사고가 발생한 25사단 이외의 추가 북한 지뢰지대를 확인하기 위해 유엔사와 특별조사를 진행 중이다.

북한군이 요새화 작업 과정에서 MDL을 반복 침범하면서 이 일대 군사적 긴장도 고조되고 있다.

우리 군이 MDL을 넘어선 북한군에 경고방송과 경고사격으로 대응하자, 북한은 이를 신변 위협이라고 반발하며 대남 확성기 방송 재개 등을 예고하며 맞서고 있다.

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