한국, 장애인AG ‘금 21개’ 목표 달성에도 쉬지 않은 금메달

한국 장애인 국가대표 선수단은 2026 아이치·나고야 아시안패러게임에 나가기 앞서 21개의 금메달로 종합 6위를 목표로 한다고 했다. 그런데 지난 22일 한국은 이미 21개의 금메달을 획득하며 목표를 달성했다.

목표치를 세웠다고 한국 선수들의 금메달을 향한 투지가 사라진 것은 아니다. 탁구가 앞장섰다.

이미규 정영아 조. 한국장애인체육회 제공

여자 복식에 나선 이미규(38·울산장애인체육회)-정영아(47·서울특별시장애인체육회) 조는 23일 오전 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 대회 탁구 여자 복식(스포츠등급 WD10) 결승에서 태국의 위짓트라 자이온-와사나 스링암 조에 게임 스코어 3-0(11-6, 11-3, 11-9)으로 승리했다.

이날 승리로 이미규-정영아 조는 WD10 풀 리그 3승 1패를 기록, 조 1위를 차지하며 금메달을 목에 걸었다. 자이온-스링암 조, 장볜-장먀오(중국) 조와 승패 동률을 기록했으나, 게임득실(+7)에서 앞서 우승했다.

전날 장영진(33·성남시청)과 호흡을 맞춰 혼합복식(XD7)에서 우승한 이미규는 "내일 여자복식 경기가 남아 있는데, 태국 조에 3-0으로 이겨야 우승할 수 있다. 한 번 해보겠다"라고 다짐한 바 있다. 그리고 그 바람을 현실로 이뤄낸 이미규는 대회 2관왕에 올랐다.

패럴림픽 4회, 아시안패러게임 2회 출전 등 국제 대회 잔뼈가 굵은 베테랑 정영아는 이날 처음으로 금메달을 획득했다. 정영아는 앞선 2014 인천 아시안패러게임에서 은메달 3개를 따냈고, 이번 대회 WS 4-5 등급 여자 단식에서도 결승에서 패하며 은메달 1개를 추가했었다. 그리고 박재현(29·대전장애인체육회)과 호흡을 맞춘 XD10 혼합 복식에서도 동메달에 그쳤다. 5전6기 만에 금메달을 획득했다.

김현욱(31·경기도장애인체육회)-장영진(33·성남시청) 조와 박진철(44·서울특별시장애인체육회)-김경현(43·서울특별시장애인체육회) 조는 남자 복식(MD4) 풀리그 마지막 경기에서 나란히 승리, 금메달과 은메달을 나눠 가졌다.

김현욱은 3관왕을 확정했다. 지난 20일 남자 단식(CLASS 1)에서 4전 전승으로 우승한 그는 전날 열린 혼합복식(스포츠등급 XD4)에서 박진철-서수연(40·광주광역시청) 조를 꺾고 두 번째 금메달을 목에 걸었다. 이날 세 번째 금메달을 획득한 그는 처음으로 출전한 대회에서 3관왕의 기염을 토했다. 전날 이미규와 함께 치른 혼합복식(XD7)에서 우승한 장영진 역시 2관왕의 영예를 안았다.

사실상 풀리그 첫 경기였던 '집안 싸움'에서 메달 색깔이 갈렸다. 지난 21일 열린 두 팀의 조별리그 첫 경기에서 김현욱-장영진 조가 박진철-김경현 조를 게임 스코어 3-1(11-3, 11-6, 10-12, 11-9)로 꺾으면서 기선을 제압했고, 김현욱-장영진 조는 그대로 4전 전승을 달리면서 1위를 확정했다. 박진철-김경현 조는 이후 3연승으로 역전을 노렸으나 은메달에 머물렀다.

박진철은 이번 대회에서 금메달 1개(남자 단식 Class 2)와 은메달 2개를 수확했고, 남자 단식 Class2 결승전에서 박진철에게 패해 은메달을 수확한 김경현은 복식에서도 은메달 하나를 추가하며 2014 인천 대회(당시 수영 선수) 이후 12년 만에 돌아온 아시안패러게임 무대에서 2개의 메달을 수확했다.

남자복식(스포츠등급 MD22)에 출전해 4전 전승으로 전날(22일) 우승을 확정지은 김기태(28·서울특별시청)와 김보겸(26·경남장애인체육회)의 금메달도 추가, 23일 오전에만 탁구에서 총 3개의 금메달이 쏟아져 나왔다.

도요타=공동취재단

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