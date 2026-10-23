KIAT, ‘AI 윤리 준수기관 확인마크’ 획득…책임 있는 AI 활용 강화

한국산업기술진흥원(KIAT)이 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 ‘인공지능(AI) 윤리 준수기관 확인마크’를 획득했다고 23일 밝혔다.

AI 윤리 준수기관 확인마크는 AI의 윤리적 개발·활용과 책임성 강화를 위해 일정 요건을 갖춘 기관에 행정안전부 산하 NIA가 부여하는 인증 제도다.

AI윤리 준수기관 확인마크. KIAT 제공

KIAT는 지난달 AI 윤리기준을 마련하고 인간중심, 데이터 관리, 공정과 포용, 안전한 활용, 책임과 투명 등 5대 원칙을 중심으로 AI 활용 기반을 구축해 왔다. 전 임직원을 대상으로 AI 윤리교육을 실시하고, 업무상 AI 활용 시 개인정보·민감정보 관리와 AI 생성 결과물 검증, 활용 책임 등을 담은 내부 관리기준도 정비했다. 이와 함께 ‘AX(AI 전환) 추진위원회’를 운영하며 기관 전반의 AI 활용 기반을 강화하고 있다. 이번 확인마크 획득을 계기로 AI 활용 전 과정에서 책임성과 공정성, 투명성을 확보하고, 직원들이 안전하게 AI를 활용할 수 있는 업무환경을 조성할 계획이다.

전윤종 KIAT 원장은 “AI 활용이 확대될수록 기술 활용의 효율성뿐 아니라 안전성과 책임성을 확보하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 AI 윤리기준과 관리체계를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

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