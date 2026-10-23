티베트 규모 7.0 강진… 가옥 300여채 붕괴, 16명 사망

중국 서부 티베트 지역에서 올해 최대 규모인 규모 7.0의 강진이 발생했다. 300여채 가옥이 무너지며 16명이 숨진 가운데 여진이 지속적으로 발생해 긴장감이 커지고 있다.

23일 중국 신화통신 등 현지 매체에 따르면 22일 오후 10시33분(현지시간) 시짱(西藏·티베트)자치구 나취시 바칭현에서 규모 7.0의 지진이 발생했다. 진앙은 북위 32.40도, 동경 93.79도이며 진원 깊이는 10㎞로 관측됐다.

23일 중국 시짱(티베트)자치구 나취시 바칭현에서 소방대원들이 지진 피해를 입은 마을을 점검하고 있다. 신화연합뉴스

인명피해도 발생해 23일 오전 5시20분을 기준으로 16명의 사망자와 중상 11명, 경상 35명 등 총 46명의 부상자가 파악됐다.

가옥은 339채가 무너지거나 파손됐다. 현지 매체 주파이뉴스에 따르면 바칭현의 한 호텔에서는 지진 발생 후 건물 전체가 흔들려 투숙객이 대피했다. 호텔 건물 곳곳에 뚜렷한 균열이 발생했고, 그릇 등 집기가 모두 땅에 떨어지기도 했다. 인근 린즈시에서 휴가를 보내던 한 관광객은 “캠핑카 안에서 흔들림에 잠에서 깼고, 전체 과정이 1분 정도 지속됐다“며 ”흔들림이 심할 때는 누군가가 캠핑카를 미는 것 같았다“고 전했다.

여진이 계속돼 긴장감은 커지고 있다. 이날 오전 7시까지 지진 지역에서는 모두 413회 여진이 발생했다. 가장 큰 규모의 여진은 4.3 규모였다. 이에 따라 중국 당국은 인명 구조와 부상자 치료, 주민 대피 작업에 나서는 한편, 도로·터널 등 위험 지역 점검에 들어갔다고 신화통신은 전했다.

중국에서 규모 7(중국지진대망 측정 기준) 이상의 지진이 발생한 것은 2024년 1월23일 북서부 신장(新疆·위구르)자치구 우스현에서 발생한 규모 7.1 강진 이후 처음이다. 티베트 지역에선 작년 1월7일 르카쩌시 딩르현에서 규모 6.8(미국지질조사국 기준 7.1) 강진이 발생한 바 있다.

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