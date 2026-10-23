창립 59주년 맞은 부산은행…해양·산업금융으로 지역경제 뒷받침

BNK부산은행이 창립 59주년을 맞아 해양·산업금융 경쟁력을 높이고 디지털 혁신을 통해 지역경제 지원을 강화한다. 저성장과 금융환경 변화에 대응해 안정적인 수익기반을 다지는 동시에 지역 산업의 성장 동력을 뒷받침하겠다는 구상이다.

부산은행은 23일 부산 본점 대강당에서 임직원 400여명이 참석한 가운데 ‘창립 59주년 기념식’을 열고, 열고 이 같은 경영 방향을 공유했다고 밝혔다.

부산은행 임직원들이 23일 부산 본점 대강당에서 열린 ‘창립 59주년 기념식’에서 지역과 함께 성장할 것을 다짐하고 있다. 부산은행 제공

이날 기념식은 지난 59년간 지역사회와 함께 성장해 온 발자취를 돌아보고, 변화하는 금융환경 속에서 지속 가능한 성장을 위한 경영방향을 공유하는 시간으로 진행됐다.

부산은행은 철저한 리스크 관리와 수익성 중심의 경영을 통해 안정적인 수익기반을 다지는 한편, 부산과 동남권의 산업적 특성을 살린 해양·산업금융 경쟁력 강화에 집중할 계획이다.

특히 해양금융 분야는 선박금융을 넘어 항만·조선·해운 등으로 금융 지원 영역을 확대하고, 산업금융 분야에서는 지역 첨단산업과 혁신기업의 성장을 지원하는 등 지역 산업 전반에 대한 금융 지원을 강화해 나갈 방침이다.

또 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 업무 효율성을 높이고, 고객과 시장에 대한 이해를 바탕으로 금융 서비스의 질을 개선해 나갈 예정이다. 자산관리·기업금융·투자금융 등 핵심 분야 금융전문가 육성을 통해 직원들의 전문성과 조직 경쟁력도 함께 높여 나갈 예정이다.

이와 함께 금융소비자보호를 모든 업무의 기본 원칙으로 삼고, 상품과 서비스, 업무 전반에 걸친 사전 예방 중심의 소비자보호 체계를 더욱 강화할 계획이다.

김성주 부산은행장은 “지난 59년간 부산은행을 믿고 함께해 주신 고객과 지역사회에 깊이 감사드린다”며 “앞으로 고객의 신뢰를 최우선 가치로 삼고, 지역경제에 힘이 되는 금융과 보다 나은 금융서비스로 보답하겠다”고 말했다.

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