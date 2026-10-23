李대통령 지지율 1%p 올라 40%…부정평가는 2%p 내린 50% 기록

이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 연속 소폭 상승해 40%대를 회복했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

한국갤럽이 지난 20∼22일 전국 만 18세 이상 유권자 1천1명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 지지율은 전주 조사 대비 1%포인트(p) 상승한 40%로 나타났다.

이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 초안전사회 범정부 대응 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

이 대통령의 지지율이 한국갤럽 조사에서 40%대를 회복한 건 9월 1주차(40%) 이후 7주 만이다.



부정평가는 직전 조사 대비 2%p 하락한 50%를 기록했다. 응답자의 10%는 의견을 유보했다.



직무 수행 평가의 긍정 이유로는 '외교'(21%)가 가장 높았고. '경제·민생'(14%), '소통'(7%) 순으로 나타났다.



부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(18%)이 가장 높았다. 부동산 문제는 7월 넷째 주부터 계속해서 최상위를 차지했다.



이외에도 '경제·민생'(16%), '국방·안보·대북'(10%) 등의 사유가 뒤를 이었다.



정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 37%, 국민의힘이 28%를 각각 기록했다.



민주당과 국민의힘 모두 직전 조사 대비 1%p 상승했다.



조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%의 지지율을 보였다. 무당층은 27%로 나타났다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 41.3%, 응답률은 10.6%다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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