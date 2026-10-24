HD현대, 美 조선업 재건 '마스가' 본격화…현지 업체와 조선소 공동 건립

HD현대가 미국의 대형 건설·엔지니어링 기업 키윗과 합작법인을 설립하고 미국 현지에 신규 조선소를 건립한다. 미국 조선산업 재건에 참여하고 미 해군 군수지원함과 상선 시장에도 진출할 계획이다.

HD현대는 22일(현지시간) 미국 휴스턴에서 키윗과 조선 합작법인 설립 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 계약식에는 최한내 HD한국조선해양 기획부문장과 채드 존슨 키윗 마리타임 최고경영자(CEO) 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

최한내 HD한국조선해양 기획부문장(왼쪽 다섯번째)과 채드 존슨 키윗 마리타임 최고경영자(CEO·″ 여섯번째) 등 양사 관계자들이 지난 22일(현지시간) 미국 휴스턴에서 조선 합작법인 설립 계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. HD현대 제공

합작법인 명칭은 ‘HD키윗조선(HD KIEWIT SHIPBUILDING)’으로 정했다. HD현대의 선박 건조 기술과 조선소 운영 경험에 키윗의 대규모 건설·제작 역량을 결합해 미국 현지에 첨단 조선소를 구축한다는 계획이다.

신규 조선소는 2027년 착공해 2029년 본격 가동하는 것을 목표로 한다. 기존 노후 조선소를 인수하거나 재가동하는 대신 신규 부지에 조선소를 건설하는 방식이다. HD현대는 조선소 가동 이후 현지 고용 인력이 약 3000명에 이를 것으로 예상하고 있다.

특히 신규 조선소에는 HD현대가 추진 중인 ‘미래 조선소(FOS·Future of Shipyard)’ 모델이 미국 조선소 최초로 적용된다. 디지털 트윈과 자동화 생산시스템, 로봇 용접 등 첨단기술을 도입해 설계부터 생산까지 전 과정을 데이터 기반으로 운영할 계획이다. 이를 통해 생산성과 품질을 높이고 미국 조선업계의 숙련인력 부족 문제에도 대응한다는 구상이다.

HD키윗조선은 향후 미 해군 군수지원함과 상선 건조 사업을 추진할 계획이다. 미국 내 다른 조선소에 선박 블록과 모듈을 제작·공급하는 사업도 검토한다. 장기적으로는 항만 인프라 분야까지 협력 범위를 넓힐 방침이다.

앞서 HD현대와 키윗은 지난 7월 전략적 파트너십을 체결하고 미국 현지 선박 공동 건조와 선박용 블록·모듈 생산 협력을 추진해 왔다. 이번 합작법인 설립 계약으로 협력 관계를 구체화했다.

최한내 HD한국조선해양 기획부문장은 “HD키윗조선의 출범은 미국 조선산업의 전략적 파트너로서 HD현대의 의지와 비전을 보여주는 중요한 이정표”라며 “양사의 역량을 결집해 미국 조선산업 재건과 한·미 조선협력 확대에 기여하고 새로운 사업 기회를 지속 발굴하겠다”고 말했다.

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