도경완, 레버리지 투자 실패…"마이너스 40%…통장 잔고 25만원"

KBS2 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’ 화면 캡처

방송인 도경완이 주식 투자 손실과 통장 잔액을 공개하며 씁쓸한 웃음을 안겼다.

지난 22일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서는 가수 장윤정과 남편 도경완의 일상이 공개됐다.

이날 아침부터 노트북을 켜고 주식 계좌를 확인한 도경완은 주가 하락을 확인하고 당황한 기색을 보였다. 그는 “하이닉스는 왜 빠져? 나 레버리지 들어갔는데”라며 답답함을 드러냈다.

레버리지 투자는 투자금 대비 더 큰 규모의 투자 효과를 노리는 방식으로, 시장 상황에 따라 손실도 확대될 수 있다. 도경완은 해당 투자에서 손실을 보고 있는 상황이었다.

그는 “괜히 들어갔다. 마이너스 40%다”라며 속상한 마음을 감추지 못했다. 이어 “49만원에 들어갔는데 지금 29만원”이라고 설명하며 다른 종목에서도 손실을 봤다고 털어놨다.

여기에 예상치 못한 지출까지 더해졌다. 도경완은 “그 와중에 곗돈 만원이 빠져나가서 통장 잔액이 25만4795원”이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

도경완은 생활비 부담에 대해서도 언급했다. 그는 집에 들어가는 비용이 많다며 “큰돈은 많이 버는 사람이 내고 있지만, 관리비 정도는 내가 내야겠다는 생각”이라고 밝혔다.

아내 장윤정이 가정의 큰 지출을 부담하는 가운데 자신도 생활비에 보탬이 되고 싶었다는 설명이다.

하지만 관리비 부담 역시 만만치 않았다. 도경완은 전기세와 수도료 등을 확인하며 관리비로 150만원이 나온 적도 있다고 밝혔다. 그는 이를 두고 “SK하이닉스 1주, 삼성전자 3주를 살 수 있는 가격”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 “관리비라도 벌어보려고 주식에 뛰어들었는데”라며 말을 잇지 못했다. 생활비를 보태려던 투자였지만 오히려 손실을 보게 된 현실이 안타까움을 더했다.

한편 도경완은 홍익대학교 전기전자공학과를 졸업한 뒤 2009년 KBS 35기 공채 아나운서로 입사했다. 2013년 가수 장윤정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 2021년 KBS를 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다.

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