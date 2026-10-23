경찰, 서울 강서구서 모친 살해한 40대 딸 구속영장 신청

경찰이 서울 강서구에서 60대 친어머니를 살해한 40대 딸에 대해 구속 영장을 신청했다.



23일 서울 강서경찰서는 존속살해 혐의를 받는 40대 여성 A씨에 대해 전날 밤 구속 영장을 신청했다고 밝혔다.

서울강서경찰서. 연합뉴스

A씨는 전날 오전 8시 15분께 강서구 우장산동에서 친어머니를 살해한 혐의를 받는다.



경찰은 A씨의 자진 신고를 받고 출동해 오전 8시 40분께 사건이 발생한 주거지에서 그를 긴급 체포했다.



범행 당시 집에는 A씨와 피해자만 있었던 것으로 파악됐다.



해당 주거지에는 총 4명이 거주하는 것으로 알려졌다.



경찰이 현장에 도착한 후 집 밖에 있던 A씨의 딸도 "엄마가 이상한 말을 한다. 할머니가 전화를 안 받는다"며 경찰에 신고했다.



당시 A씨는 딸에게 모친(피해자)이 자신에게 독이 든 음식을 먹이려 했다는 취지로 말한 것으로 조사됐다.



하지만 경찰은 현재까지 독약과 관련된 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다.



A씨와 피해자 사이에 금전 문제나 특별한 원한 관계는 없었던 것으로 파악됐다. 다만 경찰은 그동안 A씨가 피해자에게 욕설을 하는 등 부정적인 감정을 드러낸 적이 있었다는 진술을 확보했다.



A씨는 경찰에 최초 신고할 당시 "새엄마한테 나쁜 짓을 했다"고 말한 것으로 전해졌다. 그러나 경찰 조사 결과 두 사람은 친모녀 관계인 것으로 확인됐다.



A씨는 현재 범행을 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

<연합>

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