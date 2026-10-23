SK하이닉스, 美 솔리다임 IPO 검토 중단…“시장 여건 변화”

SK하이닉스가 미국 손자회사 솔리다임의 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 했다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사. 연합뉴스

SK하이닉스는 23일 공시를 통해 “솔리다임의 생산능력 확대와 경쟁력 강화를 위해 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려해 프리IPO와 IPO 검토를 중단하기로 결정했다”고 밝혔다.

최근 금융시장 변동성이 커지고 반도체 기업 주가가 조정을 받는 등 자본시장 여건이 달라지면서 외부 자본 조달 방안을 재검토한 것으로 풀이된다.

다만 SK하이닉스는 솔리다임의 성장 가능성과 투자 필요성에 대한 판단에는 변화가 없다는 입장을 밝혔다.

인공지능(AI) 시대 메모리 수요 증가에 대응하기 위해서는 미국 내 신규 생산시설 확보가 필요하며 IPO를 통해 외부 자본을 유치하면 SK하이닉스의 연결 현금흐름이 늘어나 시설투자와 배당, 자사주 매입·소각 등 주주환원 여력을 함께 확보할 수 있다는 설명이다.

또 솔리다임이 IPO를 통해 적정한 기업가치를 인정받으면 SK하이닉스의 기업가치에 충분히 반영되지 않은 솔리다임의 성장 잠재력도 시장에서 새롭게 평가받을 수 있다고 봤다.

이에 SK하이닉스는 직접투자와 IPO를 통한 외부 자본 조달 등 다양한 방안을 비교 검토해 왔으나, 최근 금융시장 변동성이 확대되고 반도체 기업 주가가 조정을 받는 등 시장 여건이 달라지면서 프리IPO와 IPO 검토를 중단하기로 했다.

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